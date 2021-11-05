為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    銀杏如何分辨公母？武陵農場銀杏黃了 遊客秒到歐洲

    武陵農場銀杏黃了，十分浪漫，遊客感嘆宛如置身北歐。（武陵農場提供）

    武陵農場銀杏黃了，十分浪漫，遊客感嘆宛如置身北歐。（武陵農場提供）

    2021/11/05 12:25

    〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場銀杏黃了！金黃的世界，讓遊客宛如置身北歐，預計至11月都是賞銀杏的季節。武陵農場副場長胡發韜表示，即日起至12月底，是武陵賞楓、看銀杏及落羽松和水杉變身秀上演的季節，甚至連山區的星空也美得很夢幻，識途老馬的「巷仔內」遊客都知道趕快安排假期，拿出最夯的「五倍券」、「農遊券」、「國旅券」，來一場「秋之饗宴」，好好犒賞自己和家人。

    胡發韜表示，11月初的武陵農場主角是銀杏林，金黃閃亮的銀杏有「公孫樹」的稱號，因為銀杏植株生長十分緩慢，從種植到開花結果所需的時間約是90年，也是人類祖孫三代的歲月而得名。

    時序入秋，武陵農場銀杏林主要集中在桃花莊後方及行政中心旁。行政中心旁的銀杏最高大醒目，桃花莊後方數量最多。最近銀杏轉黃。浪漫的景緻讓遊客雀躍不已，白天有如置身北歐國度，晚上滿天星斗彷彿觸手可及，遊客徜徉在秋妝渲染的大地，領略武陵之美，漫步林間，呼吸自然生成的芬多精洗禮，是人生一大快事！

    胡發韜說，銀杏成長緩慢，每年8、9月結出「白果」，樹身有公母之分，更能從葉子的形狀穿「褲子」或穿「裙子」分辨公母，非常有趣，需要數十年甚至百年才能成林，被稱為植物界的活化石，冰河時期前就在北美消失，接下來也在歐洲消失。冰河時期後銀杏數量減少，面臨絕滅危機，在台灣上百棵成林大棵的銀杏更是少見，更有遊客笑說「銀杏不遵守防疫規定群在一起，真是太犯規了」，但有呈現「數大就是美」的風姿卓越。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    銀杏＋水杉一片亮黃 杉林溪「彩色森林」令人驚豔
    2021/10/20 10:29

    銀杏＋水杉一片亮黃 杉林溪「彩色森林」令人驚豔
    銀杏＋雲海 南投大崙山變冷更有看頭
    2021/10/18 07:08

    銀杏＋雲海 南投大崙山變冷更有看頭

    十年有成 弘暉機構回老家推案
    塞爆！搶看銀杏變裝秀 南投大崙山驚見「貪食蛇」車潮
    2021/10/10 10:27

    塞爆！搶看銀杏變裝秀 南投大崙山驚見「貪食蛇」車潮
    秋天到 南投大崙山「銀杏換裝秀」來了
    2021/09/26 13:19

    秋天到 南投大崙山「銀杏換裝秀」來了

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播