銀杏如何分辨公母？武陵農場銀杏黃了 遊客秒到歐洲

武陵農場銀杏黃了，十分浪漫，遊客感嘆宛如置身北歐。（武陵農場提供）

2021/11/05 12:25

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場銀杏黃了！金黃的世界，讓遊客宛如置身北歐，預計至11月都是賞銀杏的季節。武陵農場副場長胡發韜表示，即日起至12月底，是武陵賞楓、看銀杏及落羽松和水杉變身秀上演的季節，甚至連山區的星空也美得很夢幻，識途老馬的「巷仔內」遊客都知道趕快安排假期，拿出最夯的「五倍券」、「農遊券」、「國旅券」，來一場「秋之饗宴」，好好犒賞自己和家人。

胡發韜表示，11月初的武陵農場主角是銀杏林，金黃閃亮的銀杏有「公孫樹」的稱號，因為銀杏植株生長十分緩慢，從種植到開花結果所需的時間約是90年，也是人類祖孫三代的歲月而得名。

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時序入秋，武陵農場銀杏林主要集中在桃花莊後方及行政中心旁。行政中心旁的銀杏最高大醒目，桃花莊後方數量最多。最近銀杏轉黃。浪漫的景緻讓遊客雀躍不已，白天有如置身北歐國度，晚上滿天星斗彷彿觸手可及，遊客徜徉在秋妝渲染的大地，領略武陵之美，漫步林間，呼吸自然生成的芬多精洗禮，是人生一大快事！

胡發韜說，銀杏成長緩慢，每年8、9月結出「白果」，樹身有公母之分，更能從葉子的形狀穿「褲子」或穿「裙子」分辨公母，非常有趣，需要數十年甚至百年才能成林，被稱為植物界的活化石，冰河時期前就在北美消失，接下來也在歐洲消失。冰河時期後銀杏數量減少，面臨絕滅危機，在台灣上百棵成林大棵的銀杏更是少見，更有遊客笑說「銀杏不遵守防疫規定群在一起，真是太犯規了」，但有呈現「數大就是美」的風姿卓越。

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