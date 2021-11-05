壽桃？蜂窩？彰市「史上最醜公共藝術」喊拆

彰化市三角公園10公尺高蓮花塔因外型像壽桃、蜂窩被抨擊難看，公所預計耗資200萬元拆除、重建，美化為矮籬綠地，確保民眾行車安全。（記者湯世名攝）

2021/11/05 08:32

〔記者湯世名／彰化報導〕終於要拆了！彰化市中華路與和平路圓環路口俗稱三角公園，是彰化市地王路段，10多年前興建一座10公尺高的蓮花塔，不料交通事故頻傳，還因外型像壽桃、蜂窩，被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」。市長林世賢強調，市民的心聲他們聽到了，由於民意喊拆居多，市公所已上網招標，預計耗資200萬元拆除、重建，美化為矮籬綠地，更可確保民眾行的安全。

彰化市三角公園是日治時期日人為美化而種苗的小塊綠地，因形似三角狀，俗稱三角公園。隨著交通發展，彰化市公所為因應龐大車流量，於2007年規劃「三角公園圓環景觀改造工程」，耗資500萬元興建一座10公尺高的塔球，塔球的球體呈蓮花造型，由玻璃帷幕組合而成，地面則設計為噴水池，配合彩色燈光投射與整點音樂報時，希望能帶動當地繁榮。

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不料，「蓮花座」完工啟用後，三角公園圓環即因外圍路面遭噴水池濺起的水花弄濕，導致機車族經過時因濕滑連人帶車摔倒，整個蓮花塔還影響行車視線，繼而燈光、音樂相繼故障失修，市民抨擊蓮花塔像「壽桃、蜂窩、足球」醜到爆，甚至有人批評是「史上最醜公共藝術」，毫無美感可言，地方認為，「就不能做好看一點嗎？」不少民眾要求拆除改建。

10多年過去，目前蓮花塔仍矗立在圓環中心，但頂端的球體已嚴重掉漆，周邊相關硬體造景也已斑駁生鏽，有民眾在網路上批評說，以前就覺得蓮花座醜到爆，都不想承認自己是彰化人，希望政治人物多多培養自己的美感；還有民眾說：「當初到底是誰想到做這個蓮花的？」另有民眾說，雖然不認為它有那麼醜，不過也真的並不好看。

市長林世賢說，他上任後發現，這座蓮花塔燈光、音樂、噴水全部故障，頂端的塔球還嚴重掉漆，「毫無功能可言」，的確為地方詬病其實用性與美觀性，民意多半認為應該拆除，因此，公所也已上網招標，將耗資200萬元把蓮花塔拆除與重建，原址中心點施作綠地來綠美化，綠地上還會設置代表彰化城意象的造景或矮籬，讓行車經過時具有視野穿透效果，維護行車安全，只要招標成功即發包拆除重建。

彰化市三角公園10公尺高蓮花塔因外型像壽桃、蜂窩，塔求嚴重掉漆被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」，市長林世賢喊拆。 （記者湯世名攝）

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