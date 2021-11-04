不是太顧人怨！她帶愛犬爬合歡山遭檢舉挨罰 原因曝光

許多遊客喜歡帶寵物上合歡山，但要注意，為了防範狂犬病疫情擴散，目前合歡山森林遊樂區仍禁止犬、貓等哺乳類動物進入。示意圖，人物與新聞事件無關。（圖/東勢林管處提供、資料照，本報合成）

2021/11/04 18:35

〔記者佟振國／南投報導〕基於防範狂犬病疫情擴散，目前全台絕大多數國家公園、森林遊樂區仍禁止遊客帶犬、貓及其他哺乳類動物進入，有山友日前PO出與愛犬攀登合歡山群峰步道照片，被依國家公園法開罰，自嘲是不是太「顧人怨」才被檢舉？許多網友看了驚呼「不知有這項禁令」，原PO也強調不是討拍，就是做錯了，提醒其他山友別跟她一樣，以免受罰。

2013年7月台灣爆發鼬貛感染人畜共通的狂犬病，為防範疫情擴散，包括國家公園、森林遊樂區等區域公告禁止民眾帶犬、貓等寵物進入，直到去年林務局宣布至明年7月底，全台24處森林育樂場域仍維持禁令，合歡山即是其中之一，僅開放屏東林後四林平地森林園區為「有條件」開放寵物入園試辦區。

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有女網友今天在臉書登山社團PO文說，她帶愛犬去爬合歡山群峰步道，PO出愛犬合照被檢舉，位處太魯閣國家公園範圍內，已收到保7總隊第9大隊的通知，依違反國家公園法開罰。

原PO先自嘲是不是太「顧人怨」，但也強調就是就錯了，沒什麼好辯解的，只是最近看到好多狗山友PO文，才提醒大家不要再帶寵物去合歡山任何一個峰的步道上了，以免被罰。

PO文一出，許多網友驚呼「不知道有這項禁令」，有人則質疑網路酸民不少，也有不少人貼出相關聯結，提醒現在的國家公園、森林遊樂區都還是有狂犬病的防疫措施。

類似狀況也出現在能高越嶺道西段，南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會的守護犬「雲海」，常陪伴協會人員進行高山巡護、淨山及部落學童登山畢業典禮等，雖然做到狂犬病疫苗注射、妥善繫繩、處理排遺等，但也因為被檢舉，林務局也重申禁止入山令。

林務局南投林管處指出，考量狂犬病疫情、維護高山生態而禁止犬、貓等哺乳動物入山，也是對民眾與寵物安全的一種保護，會加強勸導。

許多遊客喜歡帶寵物上合歡山，但要注意，為了防範狂犬病疫情擴散，目前合歡山森林遊樂區仍禁止犬、貓等哺乳類動物進入。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

「雲海」陪同協會人員與部落耆老進行山區植物調查工作。（南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會提供）

「雲海」是南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會的守護犬，現在也被下禁止入山令。（南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會提供）

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