大陸冷氣團將報到 氣象局：下週三合歡山有機會降雪

入秋首道大陸冷氣團下週恐報到，氣象局表示，下週三合歡山有機會降雪。（資料照）

2021/11/04 12:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下週一將有一波較強冷空氣南下，中央氣象局預報員張承傳表示，這波冷空氣強度可能達大陸冷氣團（台北測站低溫14度）等級，溫度最低點預估出現在下週三到下週四，中部以北低溫約13度、14度，其他地區低溫17度、18度；若水氣與溫度有配合的話，下週三包含合歡山在內的中部以北3000公尺以上高山，有機會降下今年入秋後首道初雪。

張承傳表示，今日東北風減弱，環境風場轉為偏東風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍容易出現局部短暫雨，北部地區則有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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明日台灣附近轉為偏南風環境，水氣明顯減少、溫度回升，是近期天氣較穩定的一天，張承傳說，北部及東北部白天溫度回升較明顯，西半部高溫約在29度至32度、東半部約27度至28度，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，週六會有一道鋒面通過，不過該鋒面結構不太好，降雨範圍主要在北部、東半部地區，中部地區則有零星短暫陣雨，南部地區雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨。鋒面通過後下週日台灣東北風又會增強，北部及東北部稍有涼意，其他地區大致溫暖舒適；降雨情況與週六週六相似。

下週一則會有一波較強冷空氣南下，目前預估強度在東北季風至大陸冷氣團，張承傳說，冷空氣南下初期水氣較多，還有華南雲雨區東移影響，下週一、下週二中部以北、東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，溫度也開始下滑，中部以北低溫約14度至16度。

下週三慢慢轉乾，下半天後水氣就會離開，張承傳表示，溫度最低點估出現在下週三到下週四，中部以北低溫13度、14度，其他地區17度、18度，因此，若週三溫度下降十，水氣又有配合的話，合歡山等中部以北3000公尺以上高山是有機會降雪，不過目前看來機率不是非常大。

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