偏方稱小蘇打洗陰道生男機率高？婦科醫師揭密：得不償失

坊間流傳偏方宣稱陰道酸鹼值可影響胎兒性別，婦產科醫師駁斥毫無根據。示意圖。（路透）

2021/11/04 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕坊間流傳偏方宣稱，陰道酸鹼值可影響胎兒性別，載著Y染色體的精子在鹼性環境游得更快，因此以小蘇打灌洗陰道能讓生兒子機率提高，醋酸則能讓生女兒的機率提高。對此，台北市禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈直言「不可能」，這類偏方不但無效，更可能害陰道菌落改變，導致反覆改染，更降低了受孕力，根本得不償失。

烏恩慈今日透過臉書粉專「烏烏醫師」發文指出，精卵結合的過程受身體精密調控，並不是任意用酸、鹼性的液體沖洗就能掌握。

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烏恩慈解釋，精蟲習慣的生存環境為PH7.2至7.8，當PH值小於6時，活動力就會減弱。而原本偏酸性的陰道，會在射精時受到偏鹼性的精液和子宮頸分泌的黏液影響，酸鹼值短暫上升到PH 7.0，好讓精子順利到達子宮。

烏恩慈提醒，坊間流傳使用醋酸、小蘇打灌洗陰道，試圖改變酸鹼值去影響胎兒性別的方式，毫無根據。此類做法也恐造成陰道環境過酸或過鹼，導致精子死亡，也可能使陰道因酸鹼值不同，導致菌落改變，而使得陰道反覆發炎，反而降低受孕力，根本得不償失。

最後，烏恩慈強調，生男、生女在自然受孕下就像「丟銅板」，隨機而難以靠外力改變，誤信偏方有時不僅無效還會適得其反，降低受孕力。

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