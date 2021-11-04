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    豬隻死亡保險納保率100％ 至9月底已理賠1.7億

    豬隻死亡保險已經全面納保。（資料照）

    豬隻死亡保險已經全面納保。（資料照）

    2021/11/04 16:40

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會自5月1日起，推動豬隻死亡保險全面納保。農委會表示，推動後，豬隻死亡保險的覆蓋率從自願性投保的7成，截至9月底覆蓋率已經到百分百，理賠金達1.7億元。農委會畜牧處表示，豬隻死亡保險全面納保是因應萊豬開放，全面調整產業升級，避免斃死豬流入市場，也避免斃死豬棄置後的防疫風險。

    豬隻死亡保險是我國第1個全面投保的政策性農業保險，自5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保險費用補助，飼養500頭以下之保險費，由政府全額補助；501頭以上補助5至8成。

    豬隻死亡理賠金額，也分別由50公斤以上每頭理賠1200元，以及40至50公斤每頭理賠600元，提高到每頭理賠1800元及750元。豬隻飼養管理良好之績優保戶，尚可獲得保險分紅，充抵下一期的保險費，大幅提高農民投保誘因，截至9月底，投保頭數覆蓋率已達百分之百，理賠金累計達1.7億元。

    農委會表示，此經費是來自百億基金，因應萊豬開放，農委會輔導養豬產業全面升級，並做好進口肉品查驗與安全把關，持續提高國產豬肉品質升級，以因應貿易自由化的影響，其中推動「豬隻死亡強制保險增加保費補助」即為重要措施之一。

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