獨家》幾乎每桌都點！不只美女 台中金錢豹還有「鎮店三寶」

台中金錢豹KTV順勢推出「鎮店三寶」套餐組合。（擷自金錢豹KTV官網） （記者許國楨攝）

2021/11/04 16:18

〔記者許國楨／台中報導〕隨著疫情趨緩，KTV自本月2日起再放寬唱歌可以脫口罩、飲食，三樓部分已在上月7日轉型成自助KTV的台中金錢豹酒店，也開始提供號稱「鎮店三寶」的酸辣湯、炸雞腿跟炸水餃，許多客人除了前往朝聖外，更有不少人是衝著這些美食前來，業者則順勢推出套餐組合，據統計幾乎每桌都會點，成為另類賣點。

具有高知名度且指標性的台中老牌金錢豹酒店，此次受到疫情影響暫停營業5個多月，趁著中央流行疫情指揮中心宣布部分休閒娛樂場有條件開放，經申核三樓部分自上月7日起復業，但轉型自助KTV後，因為包廂內不能喝酒，也不能吃東西，平常日生意還可以，週末或是假日會客滿，上門的客人大都是抱著朝聖心情前來的年輕人，也有許多攜家帶眷族群。

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隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心上月底宣布，KTV自2日起再放寬唱歌可以脫口罩、飲食，以往不僅以富麗堂皇裝潢，以及高顏值美眉著稱的金錢豹酒店，塵封以久，被稱為鎮店或招牌三寶的炸雞腿、炸水餃、酸辣湯等餐點也重出江湖，對於一些老司機級的酒客而言，更是口耳相傳的懷念味道。

金錢豹總經理周永欣表示，以往除了上述的招牌三寶，還有牛肉麵等餐點及菜色，的確都頗受客人讚賞，因此KTV自2日開始開放可脫口罩、飲食，金錢豹就有另類吸引消費者上門的賣點，也順勢推出套餐組合，並透過官網宣傳，連帶帶動消費人潮，來店客幾乎每間包廂都必點，預期未來業績會越來越樂觀。

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