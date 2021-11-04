台灣狐蝠族群數花蓮占4分之1 縣府委外監測調查
〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣狐蝠被農委會公告為第1級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估不到200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，約占4分之1，縣府農業處委外監測，歷經1年調查包括校園等28處，記錄下許多珍貴畫面，並舉辦8場狐蝠校園講座，推廣生態環境教育。
花蓮市美崙溪畔周遭近年陸續被民眾通報有狐蝠現蹤，花蓮縣府委託洄瀾風生態有限公司、荒野保護協會花蓮分會調查。洄瀾風表示，狐蝠最早在花蓮的發現史，可追溯到1931年，曾被記載在花蓮港街附近被捕獲，隨後1992年、1994年、2006年、2015年及近年，均有記錄現蹤公園、校園、步道等處。
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荒野保護協會花蓮分會長鍾秀綢說，志工主要在花蓮市、吉安鄉等28處，狐蝠易棲息樹種進行監測，陸續發現並拍下珍貴影像，狐蝠食物以稜果榕為主，日間棲息在樹中，傍晚後開始活動覓食，自己曾一次看見3隻個體從樹中飛出，相當難得。
針對狐蝠監測記錄，縣府及委外團隊今年相繼在曾發現狐蝠的中正國小、明禮國小、北濱國小及國風國中連辦8場環教課程，今天選在罕見觀測到狐蝠媽媽帶著狐蝠寶寶出沒的北濱國小，舉行最終成果發表，縣議員徐子芳、楊華美受邀擔任生態小講師進行有獎徵答，讓師生相當興奮。
花蓮縣府農業處長吳昆儒說，狐蝠陸續在包括綠島、花蓮等東海岸發現蹤跡，數量愈來愈少，因族群數主要集中花蓮，縣府透過棲息地等美崙溪畔監測研究，了解當前狐蝠面臨棲地減少、劣化的威脅，進而投入保育計畫、減少擾動，並藉由環教過程，推廣生態重要性。
台灣狐蝠為台灣特有亞種蝙蝠，是全台體型最大蝙蝠，飛翔時雙翼展開可達1公尺，頭體長約20公分，頸肩部有一環繞金黃或乳白色的短毛，相當醒目，吻端因突出，似犬類狐的鼻子及頭型，稱為「果蝠」，又以花朵、花粉、果實及嫩芽為食，亦稱「果蝠」。