台灣狐蝠族群數花蓮占4分之1 縣府委外監測調查

台灣狐蝠被農委會公告為第1級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估不到200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，約占4分之1。（花蓮縣府農業處提供）

2021/11/04 12:37

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣狐蝠被農委會公告為第1級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估不到200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，約占4分之1，縣府農業處委外監測，歷經1年調查包括校園等28處，記錄下許多珍貴畫面，並舉辦8場狐蝠校園講座，推廣生態環境教育。

花蓮市美崙溪畔周遭近年陸續被民眾通報有狐蝠現蹤，花蓮縣府委託洄瀾風生態有限公司、荒野保護協會花蓮分會調查。洄瀾風表示，狐蝠最早在花蓮的發現史，可追溯到1931年，曾被記載在花蓮港街附近被捕獲，隨後1992年、1994年、2006年、2015年及近年，均有記錄現蹤公園、校園、步道等處。

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荒野保護協會花蓮分會長鍾秀綢說，志工主要在花蓮市、吉安鄉等28處，狐蝠易棲息樹種進行監測，陸續發現並拍下珍貴影像，狐蝠食物以稜果榕為主，日間棲息在樹中，傍晚後開始活動覓食，自己曾一次看見3隻個體從樹中飛出，相當難得。

針對狐蝠監測記錄，縣府及委外團隊今年相繼在曾發現狐蝠的中正國小、明禮國小、北濱國小及國風國中連辦8場環教課程，今天選在罕見觀測到狐蝠媽媽帶著狐蝠寶寶出沒的北濱國小，舉行最終成果發表，縣議員徐子芳、楊華美受邀擔任生態小講師進行有獎徵答，讓師生相當興奮。

花蓮縣府農業處長吳昆儒說，狐蝠陸續在包括綠島、花蓮等東海岸發現蹤跡，數量愈來愈少，因族群數主要集中花蓮，縣府透過棲息地等美崙溪畔監測研究，了解當前狐蝠面臨棲地減少、劣化的威脅，進而投入保育計畫、減少擾動，並藉由環教過程，推廣生態重要性。

台灣狐蝠為台灣特有亞種蝙蝠，是全台體型最大蝙蝠，飛翔時雙翼展開可達1公尺，頭體長約20公分，頸肩部有一環繞金黃或乳白色的短毛，相當醒目，吻端因突出，似犬類狐的鼻子及頭型，稱為「果蝠」，又以花朵、花粉、果實及嫩芽為食，亦稱「果蝠」。

花蓮縣府農業處及狐蝠研究團隊今到北濱國小進行狐蝠環教推廣。（記者王峻祺攝）

花蓮縣府農業處今選在罕見觀測到狐蝠媽媽帶著狐蝠寶寶出沒的北濱國小，舉行最終狐蝠觀測成果發表，師生相當興奮。（記者王峻祺攝）

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