竹縣文山國小新校舍 讓步生態洋溢童趣

新竹縣文山國小校長王恭志說，該校的砌石渠道收集了全校的雨水後有圖中約2層樓深的「小水庫」儲存、涵養水份，回收後供澆灌，又穩定了位於山坡地校園。（記者黃美珠攝）

2021/11/04 12:04

〔記者黃美珠／新埔報導〕歷時2年重建的新竹縣文山國小校舍本週六（6日）將剪綵啟用，這棟斥資約8000多萬拆除重建的文山國小教學和行政大樓，外型猶如一艘準備出港的大船，看似睥睨一切，卻又讓步生態和大地，校方不但為了2棵200多歲的楓香退縮校舍中段的建築設計，也復刻了紅土跑道，把傳統水泥水溝變成了宛若「護城河」般的砌石渠道，保護著這座位於山坡上的半百小學，也守護著整座學校的生態環境，期許學校跟生態攜手永續。

2年多來，校長王恭志在文山國小更像「做工的人」，每天灰頭土臉，就是忙著設計、打造全新的校園環境，如今終於得見成果，他比任何人都歡喜。

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王恭志說，他們位於新埔、竹北交界的犁頭山山坡上，近2公頃的校園獲得了約50公頃的山林所環抱，猶如1所森林中的小學，他延續前任校長的理念，用生態打造這所學校，希望教育和生態能用「執子之手，與子偕老」的方式永續在這個山坡上。

也因此他用「犁頭山上教育的最後防線」為文山國小定位，因為該校跟繁華的竹北市東區就一路之隔，一路之外的竹北市各個「興」字輩的小學都是動輒5、60班的大校，反觀路的另一頭新埔、關西、芎林很多是僅剩6班的小校，為著存廢而傷透腦筋。

為此，他要用生態永續的概念打造文山國小，讓文山國小不倒，校旗不落，永遠飄揚在犁頭山坡上！因為唯有立下典範，才能替偏鄉的小校止血，替竹北擠爆了的小學分攤負荷。

所以這棟全新啟用的校舍就蘊含這樣的深意在裡頭，除了跳脫傳統框架、猶如大船船頭或是火車頭造型的校舍，勇於迎著凜冽的東北季風帶領著後繼者而去，象徵不畏艱難。

校舍的中段建築設計為了2棵200多歲的老楓香而退縮空間，把樹冠範圍的土地都還給老樹，除了給樹根能更好的伸展和呼吸空間，也讓自然凋落的樹葉能落葉歸根。

至於原來跑道上的PU讓位給早年的紅土，紅土操場上的跑道線為了配合啟用典禮，今天才讓小朋友跟老師、社區志工們輪流合力劃上，儘管歪歪斜斜卻充滿童趣！

雨後跑道線上的石灰被沖掉了怎麼辦？王恭志笑說，那就沖掉吧！以後有大型活動，大家再重新同心協力劃上，就好了。如此一來大家永遠都有事情需要合作！

另外該校的屋頂雨水、地表逕流水統統都收集到前述的砌石渠道去。王恭志說，這條渠道設有2層樓深的「小水庫」，可以保護校園所在的山坡地，還可以回收給校園草木澆灌使用。

卵石之間的空間因為去除了水泥的桎梏，現在生機盎然，不僅是最好的自然生態教育場域，也是該校小朋友最新的探索樂園，蘊藏有數不盡的自然奧祕。

為了準備本週六新校舍的啟用，文山國小學生和社區志工一起合作劃設跑道線。（記者黃美珠攝）

新竹縣文山國小把水泥水溝變成砌石渠道以後，卵石之間藏了許多昆蟲和小動物，成了學生下課後的探索樂園。（記者黃美珠攝）

新竹縣文山國小校舍造型猶如準備出港的大船，中段建築設計還對圖右的2棵200多歲楓香「讓步」，成為教育界美談。（記者黃美珠攝）

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