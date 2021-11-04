私校退場條例草案今午協商 高教工會籲退場應徹底、勿留爛尾

「私校退場條例」草案預計今天中午將在立法院舉辦黨團協商，高教工會今早開記者會喊話，呼籲「退場條例要徹底，不要留爛尾！」（高教工會提供）

2021/11/04 11:22

〔記者林曉雲／台北報導〕「私校退場條例」草案預計今天中午將在立法院舉辦黨團協商，高教工會今早開記者會喊話，呼籲「退場條例要徹底，不要留爛尾！」

高教工會秘書長陳尚志表示，私校面臨退場，私校董事會竟還覬覦校產利益，不惜提早逼退師生，放任校務崩壞，謀取將校產轉為私用，就是私校退場最大的問題來源，但行政院版草案竟在第24條保留學校已辦學不佳到被「專案輔導」，還給予其3年的時間去申請改制、改辦其他事業，質疑是刻意「給漏洞」、「留爛尾」，導致這些不正董事「敗壞完高教，還能再繼續敗壞教文社福？倘若不積極防堵，就是退場條例上路，亂象依舊未解。

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高教工會主任林柏儀表示，私校退場條例草案有4大爭議，包括：1、私校辦到被專案輔導，竟還能給3年去改辦其他事業？（第 24條）2、私校退場要歸公，不能直接捐贈給政府，還要先變賣清算？（第21條第1項）3、退場教職員慰助金，辦退休就沒保障？（第17條第1項）4、退場條例若上路，不保障已退場的受害師生？（第 21條第4項第5項）。

林柏儀表示，政府對此批評的一貫回應是：依現行「私立學校法」，學校董事會面對學校退場，就是有3年時間可申請改辦其他事業，「私校退場條例」草案沒有「新開漏洞」。但這種回應根本沒有正視，之所以要對私校退場特別立法，就是為了要能夠解決問題，不把「漏洞」填補，反而是容許已證明不足保障師生權益的「私立學校法」條文，繼續移轉到「私校退場條例」，根本就沒有重新立法的意義，而只要法律存有「漏洞」，會把學校惡意辦倒的私校董事會，難道不會大舉鑽營嗎？真的要解決私校退場亂象，就不該留此「爛尾」。

高教工會主張，真正有效率的「歸公」方式，是讓私校退場時，以「將全部財產捐贈政府或公立學校後，報請學校法人主管機關核定解散」來處理，而不行政院版草案規畫的「先解散清算，剩餘財產再歸屬給政府或公立學校」的方式。

「私校退場條例」草案預計今天中午將在立法院舉辦黨團協商，高教工會今早開記者會喊話，呼籲「退場條例要徹底，不要留爛尾！」（高教工會提供）

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