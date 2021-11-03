遭點名有廠商不正採購 龍華科大澄清

龍華科技大學遭高教工會點名，公開招標的得標廠商涉不正採購，校方澄清董事會與廠商無關係，且該廠商6年投10案僅得標4案，反駁指控。（資料照）

2021/11/03 19:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會今（3日）公布私校不正採購隨機調查，點名8所私立大專校院的公開招標案中疑涉不當，呼籲教育部監管、檢調單位追查，被點名的龍華科技大學澄清，校內採購依法依規，無權排除廠商投標權利，遭點名廠商6年投10案僅得標4案，駁斥「不正採購」指控。

高教工會今公布調查，透過政府電子採購網資訊，隨機抽查4年來私校公告標案，發現得標廠商有的高度投標單一學校不符市場邏輯，還疑有更名、借牌甚至家族裙帶關係，若圍標恐掏空校產、損及師生權益，8所私校不正採購標案累計1.1億多元，呼籲檢調進一步清查有無不法圖利，更要教育部負責任監督。

請繼續往下閱讀...

高教工會今對外記者會中，龍華科技大學便遭點名；對此，該校傍晚發布澄清說明，強調本校辦理採購案，均依循政府採購法、本校採購作業辦法等相關法令 規範辦理，並透過內稽內控制度進行監督管理。

龍華科大還說，相關採購資訊若公開招標，皆公告在政府採購公報，若非公開招標案，則在學校網站公告，學校無權排除或限制合格廠商投標。

另，龍華科大也針對高教工會指涉的廠商去回頭清查，重申該廠商與龍華董事會毫無關係，並依據高教工會資料，該廠商104到109年投標10案，但僅得標4案，反駁「不正採購」的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法