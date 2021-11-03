高教工會查8所私校疑不正採購 恐損師生權益

高教工會今（3日）公布調查，透過政府電子採購網資訊，隨機抽查4年來25所私校公告標案，發現得標廠商疑更名、借牌甚至有家族裙帶關係，若圍標恐掏空校產、損及師生權益，呼籲檢調進一步清查有無不法圖利，更要教育部負責任監督。（記者吳柏軒攝）

2021/11/03 11:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會今（3日）公布調查，透過政府電子採購網資訊，隨機抽查4年來私校公告標案，發現得標廠商疑更名、借牌甚至有家族裙帶關係，若圍標恐掏空校產、損及師生權益，呼籲檢調進一步清查有無不法圖利，更要教育部負責任監督。

高教工會秘書長陳尚志表示，私校採購充滿亂象疑雲，重點在私校財務未受嚴密監督，高度懷疑部分私校運用不當手段掏空資產，卻對教師減薪、對學生收高學費，不當辦學。

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高教工會研究員蘇子軒指出，隨機抽樣25所私立大專院校，檢視其4年公告的標案與得標廠商，並設定異常採購參數，如長期集中投標單一學校、鮮少承接其他單位者，經查共有8所私校具不正採購嫌疑，如健行科大、南亞技術學院、萬能科大、中信金融管理學院、龍華科技大學、和春技術學院、南榮科大（已停辦）、康寧大學（董事會被解散），金額加總1.1億元。

蘇子軒說，如健行科大的公告標案中，得標廠商有博翎整合行銷公司與大川綜合公司等登記地址相同，以及榮毅興業公司負責人是董事長兒子等；南亞技術學院則挖到寶理實業社、群豐數位系統公司、驊程科技公司、威驊實業公司等得標廠商的4家負責人是同家族，恐有圍標之嫌。

高教工會副秘書長黃惠芝說，過去擔任亞太技術學院教師，亞太停辦前舊董事會便花業界3、4倍價碼聘律師團跟教師打官司，或有私校主管違法資遣員工，請主管家人開設的律師事務所打官司，幾百萬元律師費由私校埋單，私校尚有一般性、勞務性採購不須上網，浮報弊端時有所聞卻不需公開檢視。

高教工會呼籲，當前私校採購涉有不正，恐長期圖利背後廠商、利害關係人，且標案內容不明、驗收成果不透明公開，目前從政府電子採購網查獲的資訊僅冰山一角，盼檢調深入追查，教育部也可透過行政命令，要求私校同公校遵守採購公開透明規範，杜絕私校經營者與特定廠商繼續掏空校產。

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