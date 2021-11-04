全聯會調查 每4位大學生有1人接受心理諮商

諮商全聯會今發布調查，每4位大學生有1人接受心理諮商。 （取自線上記者會）

2021/11/04 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕中華民國諮商心理師公會全國聯合會今舉行線上記者會，發布2021「大學生看心理諮商專業形象」問卷調查結果，調查顯示，約每4位大學生有1人曾經接受過心理諮商服務（25.2％），可見學生的心理需求，也顯示心理諮商工作在校園的普及與可近性。

諮商全聯會秘書長林上能說明，全聯會媒體與公共關係委員會於今年10月針對台灣大專院校學生進行「心理諮商專業形象問卷調查」，希望從大學生眼中一窺年輕世代對心理諮商的看法，期望能藉此調查促進國人對心理諮商專業的正確認識，並提供諮商心理師思考如何精進專業服務，樣本數有1003人，男女比例為49比51。

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諮商全聯會委員林子翔表示，調查結果值得注意的是，當大學目前諮商中心往往供不應求、等候一個多月才能排得上心理諮商，如何緩解學生的急迫需求，人力與經費的缺口是政府需要正視的課題。

林子翔說明問卷調查結果，大學生第一次接觸諮商以中小學輔導室最多（48％），其次是大學諮商中心（21.8％），其他管道如心理諮商所、線上諮詢等占比15.9％，身心科診所占比14.3％，由此可看出，大多數人的心理需求其實在人生發展早期就逐漸浮現，其提供心理健康服務者大多由學校輔導老師、專任專業輔導人員及諮商心理師擔綱，校園輔導人力的穩定與量能是穩固早期心理健康發展的重要關鍵。

調查結果也顯示，大學生最常接觸到心理諮商消息的管道為「網路」，林子翔表示，這反映有越來越多的諮商心理師願意透過網路平台，與民眾分享心理健康相關知識，讓心理諮商更生活化與普及，其次管道為電視報導及Youtube，顯示不論傳統媒體或自媒體，皆有陸續出現心理諮商相關的報導或題材，此外，大學生在 Podcast 與 Clubhouse 接觸到心理諮商消息的比例僅約1成，或許是諮商心理師未來可持續拓展方向之一。

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