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    改善火車站前計程車秩序 台南交通局祭出「三支箭」

    南市交通局在北門路繪設計程車排班入口處，以維護交通秩序。（記者洪瑞琴攝）

    南市交通局在北門路繪設計程車排班入口處，以維護交通秩序。（記者洪瑞琴攝）

    2021/11/04 09:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了改善台南火車站前計程車排班秩序，南市交通局祭出「三支箭」增加計程車排班輪轉效率，並搭配實施北門路排班入口禁止左轉等管制措施，維護交通安全與市容門面。

    交通局指出，前站的計程車排班區因火車到站時間固定，為輸運火車轉乘乘客，計程車駕駛同時湧入排班車道，易造成排班入口處的計程車輛占用北門路車道，尤其假日及尖峰時段，影響北門路段車流順暢及安全。

    交通局表示，為了讓排班更有效率、輪轉更快，達到「上車出車加速」，已完成乘客排隊動線的圍欄，解決旅客動線不明問題，且1次可供4輛計程車載客。

    第2項策略是「整理排班秩序」，於排班車道增繪排班格線，提醒駕駛人依序前進遞補，增加後方車輛進入排班區的空間；此外也增設監視器和告示牌，若有惡意不前進排班或干擾排班秩序，將可蒐證開罰。

    第3項策略則是「入口管制調整」，在排班入口處已增設排班空位顯示看板，並開發手機直接掃QR code查詢，方便駕駛先查詢空位，若顯示滿車，暫緩前往排班。

    在排班入口處北門路段雙黃線缺口，即自火車站北向來車，禁止左轉進入排班區，計程車駕駛一律從南向進入排班，以免造成北門路交通要道堵塞及危險。

    交通局強調，北門路與火車站是南市門面，若有少數違規司機或惡意滋擾排班秩序，也會祭出鐵腕，道路範圍由警察局利用科技執法方式加強違規取締，排班區內不排除由交通局蒐證後依公路法開罰9000元以上，以維護大部分守法司機權益。

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