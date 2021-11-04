享受明天好天氣！今有雨、下週一起或有冷氣團報到

中央氣象局指出，今天（4日）迎風面持續有雨。（資料照）

2021/11/04 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）迎風面持續有雨，明天（5日）則是近期天氣較穩定的一天，但下週一起（８日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，中部以北、東北部、東部天氣明顯轉涼，水氣也增加。

氣象局表示，今天東北風到偏東風影響，降雨偏向在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，北部地區仍有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，預估各地低溫約20到23度，高溫在新竹以北、宜蘭及花蓮24至27度，其他地區高溫28到31度，中南部日夜溫差稍大。

氣象局預估，週五（5日）台灣附近由偏東風漸轉為東南風至偏南風，溫度將回升，北部及東北部白天將會較為溫暖，各地大多為多雲到晴，是近期天氣較穩定的一天，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

但週六（6日）鋒面通過，北部及東半部地區有雨。下週一、下週二（8日、9日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，中部以北、東北部、東部天氣明顯轉涼，此外受華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

空氣品質方面，4日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 27 25 - 34 27 - 33 25 - 29

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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