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    藝術家進駐台東原鄉2個月 座談分享文化交流成果

    陳文輝在進駐太麻里阿底旦文化故事館期間，分享「藝駐共創」心得。（記者陳賢義攝）

    陳文輝在進駐太麻里阿底旦文化故事館期間，分享「藝駐共創」心得。（記者陳賢義攝）

    2021/11/03 11:31

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府邀請藝術家康雅筑和陳文輝，分別進駐海端鄉布農族文化館及太麻里阿底旦文化故事館，透過實地的觀察體與文化交流和吸收，繼而以藝術裝置呈現在地特有的文化藝術，五日將就地導覽分享兩個多月來的精彩成果，並於六日在台東美術館舉辦「匯聚交流－『復返:土地的節奏』駐創成果發表座談」，將邀請藝術評論人與創作者對談，歡迎大家結伴欣賞藝術與地方交織的成果。

    台東縣長饒慶鈴表示，位於台東北境的海端鄉布農族文化館及南境的太麻里阿底旦文化故事館都是非常具有原民文化氣息的地方館舍，經藝術家駐地期間的觀察體會、文化吸收以及交流互動後，將透過藝術裝置的表現形式來回應及呈現地方文化特有藝術，並由台東美術館串連發表來提升文化價值能見度，歡迎外縣市地方文化館舍前來台東，參與縣內各地地方文化館舍相互交流經驗分享。

    縣文化處表示，兩天的成果發表及交流系列活動，五日為現地成果導覽活動，上午十點於海端鄉布農族文化館展開，由駐地藝術家康雅筑帶領現地導覽、下午兩點半於太麻里阿底旦文化故事館，則由駐地藝術家陳文輝帶領作品解說導覽。六日上午十點在台東美術館大文創教室舉行駐創成果發表座談，現場邀請藝術評論人蔡佩桂及吳意琳與藝術家進行深度討論交流，期望透過計畫成果的推廣，增進地方文化館舍的交流互動及活絡各地方館舍藝文創作。

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