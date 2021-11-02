山林泡湯微解封！ 來羅浮溫泉泡湯可不用戴口罩

桃園市復興區「羅浮溫泉湯池」10月9日起試營運，採5人以預約泡湯，11日開幕後開放免預約。（記者李容萍攝）

2021/11/02 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，2日起有多項場所活動可以不用戴口罩，包括秋冬季節民眾喜愛的泡湯。桃園市甫於10月9日起試營運的復興區「羅浮溫泉湯池」，試營運期間開放5人以上可預約泡湯，因應易使口罩潮濕場合不用戴口罩的微解封措施，市府觀光旅遊局宣布到此泡湯可以不用戴口罩，讓遊客盡情森呼吸、泡好也泡滿。

觀旅局長楊勝評表示，羅浮溫泉與宜蘭礁溪溫泉一樣，屬於碳酸氫鈉鹽泉，具有美白軟化膚質的效果，俗稱「美人湯」，羅浮泰雅故事公園泡腳池2018年初開幕後，帶動山林泡足湯風潮，盼了好久，「羅浮溫泉湯池」10月9日起試營運，湯池戶外空間設置冷水池、溫泉池、兒童池、SPA池、賞景池，以及溫泉魚池，讓湯客挑選自己喜歡的適宜溫度，同時有更多泡湯體驗。

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楊勝評說，「羅浮溫泉湯池」敲定這個月11日開幕，即日起至12月5日來此泡湯或參加溫泉輕旅行就可以參加抽獎，有機會獲得iPhone 13 pro、摺疊登山車、除蟎吸塵器、迷你循環扇等，至復興區配合的63家旅宿業者消費可免費獲得溫泉券，數量有限，發完為止。

風景區管理處長廖育儀說，羅浮溫泉湯池的票價，一般民眾280元，12歲以下兒童、65歲以上長者及領有身心障礙手冊者140元，30人以上團體每人為180元，復興區民享有3折優惠（85元），試營運期間可享原票價5折優惠，等於成人1人只要140元。

至於20場次的溫泉輕旅行一日遊，從台北車站出發，專車接送，遊玩小烏來、三民蝙蝠洞等景點，以及至羅浮大眾池泡湯放鬆身心結束一日行程，意者可洽羅浮湯之旅輕旅行活動小組：（02）2567-9229。

配合微解封措施，桃園市復興區「羅浮溫泉湯池」即日起泡湯可以不用戴口罩。（記者李容萍攝）

桃園市復興區「羅浮溫泉湯池」10月9日起試營運，採5人以預約泡湯，11日開幕後開放免預約。（記者李容萍攝）

桃園市復興區「羅浮溫泉湯池」訂於 11日開幕。（記者李容萍攝）

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