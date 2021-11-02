助金門65歲以上長者重拾聽力 元健慨捐200台助聽器

金門縣副縣長李增財（左）致贈感謝狀給元健助聽器公司，由執行長吳志賢（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

2021/11/02 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕元健助聽器公司執行長吳志賢今天代表該公司捐贈200台助聽器給金門縣政府，縣府將於明（3日）上午9點至下午5點於金門縣社會福利館第2會議室，舉行聽力檢測並為聽障者適配。

捐贈儀式在金門縣政府舉行，縣議員李養生、金門縣副縣長李增財、縣府社會處處長董燊、副處長李廣榮及各鄉鎮公所代表均出席。

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李增財說，感謝元健助聽器公司無私奉獻，提供地區聽覺障礙的鄉親，能免費接受聽力檢測及適配，幫助他們重拾聽覺能力，也感謝縣議員李養生居中做公德促成這樁美事。

吳志賢說，因為家人有聽力損傷的經驗，深刻了解聽覺障礙者於生活上不便及適配助聽器所需承受的經濟壓力，因此從研發、生產、製造都一手包辦，並致力於推廣免費聽力檢測及專業適配，協助聽覺障礙者重拾聽力。

對於副縣長李增財表示，若是檢測後金門需要幫助的聽障者超過200人，是否再請元健幫忙？吳志賢也慷慨表示「沒問題」。

元健公司表示，至目前為止，元健「天籟列車」已捐贈超過100萬台助聽器給全球需要者。

縣府表示，11月3日於金門縣社會福利館第2會議室，由元健公司的聽力師駐點，為聽覺障礙的鄉親進行聽力檢測及專業助聽器的適配；由於數量有限，該台市價數千元的助聽器，贈與對象以設籍金門縣且65歲以上領有身心障礙證明的輕度、中度聽覺障礙鄉親為優先。

元健公司送給金門縣政府的助聽器。（記者吳正庭攝）

元健助聽器公司執行長吳志賢（右五）代表該公司捐贈200台助聽器給金門縣政府，捐贈儀式在金門縣政府舉行，由副縣長李增財（右六）代表接受，居中促成的縣議員李養生（左七）也到場。（記者吳正庭攝）

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