金門馬拉松明年1月再揚蹄 取消太武山坡道選手可望破紀錄

金門縣長楊鎮浯（右四）、金門體育會理事長唐麗輝（左三）、中華民國路跑協會秘書長陳華恒（右二）等人共同推介明年將重新開跑的金門馬拉松賽事。（記者吳正庭攝）

2021/11/02 21:56

〔記者吳正庭／金門報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停辦2年的金門馬拉松賽將於明年元月再度揚蹄，金門縣長楊鎮浯今天宣布，第十五屆金門馬拉松將於2022年1月15日至16日開跑，其中競賽組報名，金門縣民優先於11月5日下午6點開始報名，非金門籍11月15日下午6點開始報名。

主辦單位在2022金門馬拉松做了不少變革，不僅起跑、終點場地均修改，路線也與往年不同，本來就因沿路風景怡人，讓部分跑者譽為「馬拉松天堂」的金門馬，又減少例如太湖路坡度較陡的太武山路段，大幅提高跑者的舒適度，也有助選手超越自己，朝1萬元的打破場地紀錄獎金邁進。

請繼續往下閱讀...

縣長楊鎮浯說，希望明年一開年，由金門馬打響第1砲，帶來一整年，不管國內在疫情、產業，各方面都能夠平平順順，盼「金門馬」一馬當先，歡迎跑友光臨金門。

金門縣體育會理事長唐麗輝說，有感於金門馬拉松從10幾年前沒沒無聞到目前選手1、2萬人，中間充滿不足為外人道的辛酸，「金門馬、停不得」，聽到縣長楊鎮浯說「金門馬拉松回來了」，感動得快流淚。

縣府指出，第15屆金門馬拉松將分為4.7公里的「健康休閒組」和全程、半程馬拉松與10公里的「競賽組」；健康休閒組明年1月15日在金城鎮的縣立田徑場開跑，選手須於今年11月16日下午6點報名，名額11000人；競賽組明年1月16日在金湖體育館開跑，選手若是金門縣民可提前於今年11月5日下午6點報名，名額1500人，非金門籍需於11月15日下午6點報名，名額3500人，估計有約5000人挑戰競賽組男子、女子組各20萬元的冠軍獎金。

縣府指出，16日登場的競賽組將全面配合中央流疫情指揮中心規範，出入會場須通過紅外線體溫感測器或額溫槍測量，競賽組保留風味餐但採「外帶」辦理。賽事兩日強力宣導跑者入場全程佩戴口罩，出發後可摘下口罩，終點再發新口罩及完賽獎牌、大浴巾、風味餐、瓷瓶紀念酒給競賽組選手。

中華民國路跑協會秘書長陳華恒說，2022金門馬拉松競賽組路線將經過更新及國際總會丈量認證，因大幅減少坡度路段，提高舒適度，有助創新成績。賽事今年與國際運動品牌ASICS合作，選派專業選手擔任金門馬拉松配速員，協助跑者創佳績。另外，YouTuber「日本人跑遍台灣」天文學教授TOMO桑也是路跑界超級網紅，屆時將手持攝影設備紀錄全程介紹金門風光與參賽點滴。

金門路跑小將林玟（左）、高以諾（右）穿上明年登場的金門馬拉松賽服。（記者吳正庭攝）

金門體育會理事長唐麗輝（左）有感於金門馬拉松十多年來舉辦不易，感動的「差點流淚」。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松歷年灌裝的紀念酒。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松歷年獎牌上都有不同的圖案和意義。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松將於明年重新登場，縣長楊鎮浯（左七）、金門體育會理事長唐麗輝（左五）與出席者共同舉起手勢為活動加油。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法