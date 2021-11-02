馬斯克變「馬詩客」 臉書眾小編跟風《七步詩》成「吟詩大會」

不少公部門小編搭上這波「吟詩大會」，利用作詩宣導政令。（路透、圖取自教育部、內政部、財政部、司法院，本報合成）

2021/11/02 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今天（2日）突然在推特上貼出相傳曹植的《七步詩》，引發網友熱議。不少臉書小編搭上這波「吟詩大會」，尤其是部會機關的臉書，還利用這機會作詩宣導政令。

「馬先生所謂何事？」馬斯克今天早上沒頭沒尾的貼出《七步詩》，引來不少網友臆測，有網友認為是在回應聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）日前呼籲，馬斯克等富豪捐款，協助解決全球饑荒。

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司法院臉書小編跟著詩興大發，在臉書上另寫「爭子告子母。子在庭中泣。本是同林鳥。請你別再吉」，解釋了沉悶的家事調解程序，呼籲民眾訴訟之外還有家事調解程序能幫助民眾調解紛爭，也呼應《七步詩》加人相殘的悲哀。

財政部小編也拿出看家本領寫下「發票放過期。躲在被中泣。本事幸運兒。剩三天很急」。藉機提醒網友，5、6月的發票領獎期限到本週五（5日）為止。

內政部也不遑多讓，作詩「脫單本無期。Dog在府中泣。本是同單身。相見來聯誼」以「Dog」與「豆」的中英諧音暗喻單身狗，並表示最新單身聯誼資訊即將上線。

教育部也藉機分享科學知識，解釋了豆漿、豆花、豆腐的製作過程以及電荷與膠體之間的作用，讓民眾了解背後的科學原理。

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk （@elonmusk） November 2, 2021

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