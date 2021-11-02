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    醫檢所登門到府推銷百元血檢 桃市衛生局開罰11萬

    桃市衛生局醫事管理科長陳效君說，依據法規，醫事檢驗所不得以不正當方法招攬業務，也不得派員外出抽血，因為抽血場所的清潔、抽血器具來源及消毒作業、血液運送保存、抽血人員是否具備醫事人員資格等皆有潛在危機，同時檢驗的品質也堪慮。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市衛生局醫事管理科長陳效君說，依據法規，醫事檢驗所不得以不正當方法招攬業務，也不得派員外出抽血，因為抽血場所的清潔、抽血器具來源及消毒作業、血液運送保存、抽血人員是否具備醫事人員資格等皆有潛在危機，同時檢驗的品質也堪慮。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/11/02 17:11

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市區某家醫事檢驗看準民眾養生保健的心態，打著預防保健或宣稱健檢中心做健康巡迴檢查名義，派員至其他縣市、公司行號及商家等場所，向民眾推銷只要100元就可到府或是定點進行抽血檢驗，有民眾受到吸引，當下同意受檢，沒想到對方竟強力推銷其他單價高的血液腫瘤等檢測，讓他驚覺有被欺騙的感覺，當下要求退費並向衛生局檢舉；衛生局調查後，發現這家醫檢所已多次違規遭罰，再依違反醫事檢驗師法將吳姓負責人開罰11萬元。

    衛生局醫事管理科長陳效君表示，根據「醫事檢驗師法」相關規定，醫事檢驗師只能在醫事機構內進行抽血檢測，若有到府服務等情形，民眾很難確定施行抽檢血液的究竟是醫事檢驗師、護理師還是其他人，再者，抽取的血液檢體若保存不當，易影響品質與化驗結果，另外就是可能出現以100元低價推銷血檢，趁抽血之際推銷上萬元的血液篩檢。

    陳效君說，這家遭檢舉的醫事檢驗所位於桃園市某區，今年7月7、9日，曾派員前往新竹縣向店家及公司進行抽血檢測業務，利用低價行銷方式誘導民眾同意抽血檢驗，現場又伺機推銷其他高單價自費檢驗項目，以不正當招攬檢驗業務的行為，讓民眾驚覺有被業者欺騙的感覺，另發現這家醫檢所銷毀民眾抽血檢驗的相關紀錄，確實違反規定，由於醫檢所今年9月間已變換負責醫事檢驗師，因此分別依違反醫事檢驗法第30及26條裁罰吳姓前負責人新台幣11萬元。

    陳說，根據相關紀錄，這家醫事檢驗所除了今年7月有不正當方法招攬業務，另自2018年5月31日、2019年4月16日、2020年1月10、3月24日、6月17日及11月13日也有6次以不正當方法招攬業務，分別在桃市及其他縣市推銷並派員到府抽血，總計已裁罰36萬元，審酌這家醫事件驗所屢次受罰不改善，仍然未停止它的違法行為，足以認定情節重大，因此予以重罰。

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