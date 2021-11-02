北市聯醫傳醫護加班支援花博夜間接種 總院長：再發生就辭職

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅（左）保證，未來不會再發生醫護值班後加班支援夜間接種，若再發生就辭職。（圖擷自台北市議會直播）

2021/11/02 16:25

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市持續疫苗接種，由台北市立聯合醫院負責的花博接種站過去狀況頻傳，更常有聯醫人員抱怨醫院值班後還得到花博夜間接種，影響院內病人權益。台北市立聯合醫院總院長黃勝堅今天保證，未來不會再發生，如果再發生就辭職。

台北市議員苗博雅今天在議會警政衛生部門質詢表示，北市聯醫常有人力調度問題，甚至為了打疫苗影響到既有醫療，仁愛院區最高紀錄一天調了15個主治醫師、6個專科護理師支援接種，佔了整間醫院內科主治醫師的一半，甚至有人反映聯醫為了打疫苗，讓醫院原來的病患沒人照顧。

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黃勝堅聽到後強調，絕對不會影響醫療品質，還是會照顧到院內病人，但同仁出來就比較辛苦，且10月中接種民眾特別多。苗博雅又質疑，花博過去還開設夜間門診，有醫護值完夜診還要去支援打疫苗。對此黃勝堅保證未來不會再發生，苗又追問再發生怎麼辦，黃則回應「我辭職！絕對承諾！」

苗博雅也說，由於聯醫人員太好用，台北市政府就一直用，用到人家受不了，卻沒有積極向外求助其他資源。台北市衛生局長黃世傑說，北市有找了300多名退休醫護人員，有需要還會與中央請求。但苗質疑，如果北市人力資源夠，就不會聽到聯醫這麼多抱怨。

苗博雅也說，基層醫護很忠誠，上級交代什麼業務都會辦到好，但聯醫不能因此就忽略向外尋找人力的可能性。她呼籲聯醫擴大招募，讓聯醫維持醫療量能，不需要額外加班，這樣才算認真在外面找資源，黃世傑聽到後也承諾會做到。

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