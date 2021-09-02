防堵非洲豬瘟！許銘春視察桃市移工宿舍 提醒雇主善盡宣導責任

桃園市蘆竹區南亞電路板公司在移工宿舍張貼各項如何防範非洲豬瘟告示，向越南籍移工加強宣導。（記者魏瑾筠攝）

2021/09/02 20:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕非洲豬瘟侵台，全國如臨大敵，為避免外籍人士不諳台灣法律，誤將不明來源肉製品帶入台灣，勞動部長許銘春今天在桃園市長鄭文燦陪同下，到蘆竹區南亞電路板公司視察桃園市移工宿舍暨防範豬瘟疫情宣導情形，呼籲移工不要輸入或購買非法肉製品以免挨罰，若情節重大者將廢止聘僱許可。

桃園蘆竹南亞電路板公司約1000名越南籍移工，其中約400人住在公司宿舍，許銘春、鄭文燦等人今天下午視察，先在會議室聽取簡報，了解南亞提供給移工的伙食是否符合安全衛生、廚餘處理是否符合相關法規。

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許銘春說，為防範非洲豬瘟，勞動部今天起啟動專案計畫，第一波先針對雇用越南籍移工50人以上的廠商進行訪視及宣導，也提醒雇主提供移工的伙食要符合安全衛生規定，特別注意不能有來源不明的肉製品，且要善盡向移工宣導防範非洲豬瘟的責任。

許銘春提醒，善盡照顧移工是雇主的責任，呼籲雇主在非洲豬瘟嚴峻情況下，要加強落實宣導，否則移工若違法除可處以罰緩，重者將廢止聘僱許可並限令出國。

鄭文燦則說，桃園市雇用逾20人的移工宿舍逾800個，移工宿舍的健康照顧很重要，今年桃園市府除了做了快篩的固安計畫，也會落實非洲豬瘟的宣導。

鄭文燦也說，目前桃園市的事業單位及家庭廚餘，是由桃園市政府環境保護局統一送到2個堆肥場發酵成堆肥，至於全市的165家畜牧場在這1個月內都是改用飼料，桃園市府會在上、中、下游做好防範。

桃園市蘆竹區的南亞電路板股份有限公司約有1000名越南籍移工，其中有400人住在公司宿舍。（記者魏瑾筠攝）

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