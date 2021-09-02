中山、成大、台大、台師大獲選「重點培育雙語大學」

國立中山大學等4校獲選為重點培育雙語大學。（資料照）

2021/09/02 20:27

〔記者林曉雲／台北報導〕邁向2030雙語國家，教育部投入5億8748萬元，以2021年至2030年分2期推動，今（2日）晚公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單，國立中山大學、國立成功大學、國立台灣大學及國立台灣師範大學4校獲選為「重點培育雙語標竿大學」。

高教司科長宋雯倩說明，計畫以「強化學生英語力，推動全英語授課（English as a Medium of Instruction，即EMI），整體提升高教國際競爭力」為願景，分成「重點培育計畫」（分學校型及學院型兩類）及「普及提升計畫」兩大主軸推動。

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另補助25校41個雙語標竿學院

教育部另補助雙語標竿學院，包括國立台灣科技大學、國立清華大學等25校41個學院，包括工程及應用科學領域11個學院、社會科學（含商管）領域22個學院、生物及醫農科學領域6個學院、人文及藝術領域2個學院，以國家重點產業領域雙語專業人才為目標。

宋雯倩表示，標竿大學和標竿學院在2024年應達到「25-20-20」目標，即2024年時，標竿大學與標竿學院至少有25％大二學生，其英文能力在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟等級，同時全校至少有20％大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中的20％以上為全英語課程。

24大學校院及13科大列普及提升學校

2030年則應達成「50-50-50」目標，在2030年時，標竿大學與標竿學院中至少有50％的大二學生在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟程度，同時至少有50%的大二學生與碩士學生其當年學分中的50％以上為全英語課程，並推動畢業證書EMI修課認證，以接軌國際及產業。

而普及提升學校計有37校，包括24所大學校院及13所科技大學，2024年至少20校採全英授課比率達30％以上、2030年至少40校採全英授課比率達80％以上；且逐步推動專業導向（ESP、EAP、EWP）之英語教學內涵，2024年至少5％大二及碩一生修習至少1門全英語授課課程、2030年至少10％大二及碩一生，修習至少2門全英語授課課程。

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