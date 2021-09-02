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    守護億隻鴞！請猛禽捉老鼠 屏東善導書院鳳梨園架棲架

    在農田不灑老鼠藥的前提下，架設猛禽棲架吸引猛禽，就能生態防治除鼠。（屏東科技大學提供）

    在農田不灑老鼠藥的前提下，架設猛禽棲架吸引猛禽，就能生態防治除鼠。（屏東科技大學提供）

    2021/09/02 21:08

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東科技大學鳥類生態研究室長期守護國內猛禽生態，最近籌辦「請貓頭鷹和老鷹幫忙抓老鼠─棲架觀摩會」，希望藉由棲架架設，讓更多在地農友加入「友善耕作」或「善待老鷹和貓頭鷹不投放老鼠藥」的行列。

    遠雄人壽和屏科大共同籌畫，今年已在屏東縣高樹鄉設立多數猛禽棲架，主要找尋不使用老鼠藥的田區，而善導書院已有1年架設經驗，拍攝成果和高樹鄉農友分享，屏科大教導農民架設撇步及監測方法，如今棲架已拍到許多貓頭鷹、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹等猛禽。

    活動在善導書院旁鳳梨田進行，眾人穿梭田間，合力立起6米高竹竿棲架，邀請猛禽進駐農田幫忙抓蟲捕鼠。除了高樹鄉在地農友，還有許多農友遠從外縣市趕來學習，和書院小朋友一起來參加在戶外實際棲架教學，還以筷子DIY迷你棲架模型。

    屏科大指出，希望當地出身務農家庭的小朋友們，將棲架模型帶回家向家長說明，老鷹和貓頭鷹被棲架吸引後，透過食物鏈捕食老鼠，生物防治念，因此取名「守護億隻鴞」。

    而善導書院是高樹當地結合社福、陪伴課後孩子們所成長的地方，附設農場和食品加工廠則可讓孩子習得一技之長，院長陳文靜女士相當重視生態保護，農場內的鳳梨採用草生栽培、友善耕作不使用農藥，目前也在網路上販售金鑽鳳梨禮盒。

    「棲架不僅是猛禽站立的地方，更是生態監測極佳的工具」，屏科大生物資源博士班博士生林惠珊說，很意外這次跟遠雄人壽合辦的棲架觀摩會，有那麼多農民和有興趣的民眾報名，其中更有許多外縣市民眾，期盼在教學後，有更多的農民可以響應設置棲架，將不投放老鼠藥善待貓頭鷹和老鷹的訊息一起傳播出去。

    屏科大鳥類生態研究室博士洪孝宇則說，善導書院前陣子嚴重淹水，受疫情影響，為學童助學的中秋節禮盒銷售不如預期，他認為，草生栽培且不使用老鼠藥的友善鳳梨相當稀少，希望來學習的農民們第一步能夠減少使用老鼠藥，後續繼續響應關懷自己田間的生態，和老鷹及貓頭鷹做朋友，棲架架設後，貓頭鷹和老鷹將不請自來，牠們會是田間相當會抓老鼠的好夥伴。

    小朋友用竹筷DIY猛禽棲架模型。（屏東科技大學提供）

    小朋友用竹筷DIY猛禽棲架模型。（屏東科技大學提供）

    外縣市農民也學習架棲架。（屏東科技大學提供）

    外縣市農民也學習架棲架。（屏東科技大學提供）

    屏東科技大學鳥類生態研究室長期守護國內猛禽生態，舉辦「請貓頭鷹和老鷹幫忙抓老鼠─棲架觀摩會」。（屏東科技大學提供）

    屏東科技大學鳥類生態研究室長期守護國內猛禽生態，舉辦「請貓頭鷹和老鷹幫忙抓老鼠─棲架觀摩會」。（屏東科技大學提供）

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