做人好難！他讓媽媽坐副駕 竟惹太座大發雷霆

原PO太太因為婆婆坐了專屬自己的副駕，感到相當不開心。（情境照）

2021/09/02 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕對於許多伴侶來說，對方的副駕或者後座都是禁區，除了自己以外的異性一概不得越雷池一步，不過若是家人坐上了，又該怎麼算呢？一名網友抱怨，老婆因為副駕被婆婆坐過，竟然與他爭吵不休，文章貼出後，引起網友熱議。

一名網友在臉書粉專「靠北老婆」匿名貼文，「老婆對於我們家車的副駕駛真的很在意，她說只要我在開車，那就是只有她才可以坐的位置。」最近原PO接了母親來家中住幾天，並且讓媽媽坐在副駕上。

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想不到，太太卻因此大發雷霆，讓原PO很是無奈，「可是在我和我媽看來，副駕駛真的只是一個位置而已啊，又不是載了女同事或者異性朋友，我載的是我媽啊，真的要這樣計較嗎？真的感覺老婆生氣的理由都很莫名其妙欸。」

文章PO出後，引發網友熱議，「建議換九人座的休旅車或者廂型車副駕駛有2個座位都不用搶。一人一個位子都不會得罪誰！」、「這次我站在男方這邊！」、「你應該帶你老婆去看精神科醫生。」、「從有孩子後，老公的副駕都是放東西用的，至於老婆和孩子，當然都是坐後座」、「確實很莫名其妙」、「婆婆沒差吧，又不是異性朋友」。

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