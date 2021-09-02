為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    電梯壞了？！送單見備註「幫爬40樓」 網友：約20樓見

    有外送員接到「40樓的早餐訂單」，讓許多網友傻眼。（圖擷取自《爆怨公社》）

    有外送員接到「40樓的早餐訂單」，讓許多網友傻眼。（圖擷取自《爆怨公社》）

    2021/09/02 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美食外送越來越普及，但外送員也常常遇到難以想像的情況。日前有外送員接到一張訂單，備註欄寫著「幫我爬40樓、電梯壞了」，讓他十分無奈。網友一面倒認為太誇張，還有人趣味回應，「約在20樓見」。

    稍早有名網友在《爆怨公社》貼出一張照片，並附上文字表示，「這個小費應該跟他算多少……？」，只見是一張早餐外送訂單，但備註欄上寫著，「幫我爬40樓，電梯壞了」，高樓層不禁讓人咋舌。

    貼文一出，引發網友熱議，一面倒認為非常誇張，「一人走20樓約在20樓見」、「一樓10塊都要考慮」、「太血汗了吧！40樓，能參加鐵人三項了」、「說不定小費給一千，我會爬看看40樓是什麼樣子」、「反正付款了，就丟管理室叫他自己拿吧」、「我最高也才爬過27樓」、「防疫期間，大樓送餐不是只能放1樓大廳專設置餐區？」

    也有部分網友認為，必須要認真算樓層費，「瓦斯1層樓30元比照辦理啊」、「我覺得平台應該要明訂『樓層費』！願意賺的人接單，樓層費也該採累進費率」、「可以打電話問一下搬家公司，沒電梯爬40樓的行情價」、「小費不是你想收多少就收多少、要先問對方這樣爬上去小費多少？可以再送，不然絕不送」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    經痛訂衛生棉外送員竟暖心加禮 網喊：最高小獎金按下去
    2021/08/28 16:38

    經痛訂衛生棉外送員竟暖心加禮 網喊：最高小獎金按下去
    單親媽獨力顧嬰餓到手抖凌晨才吃第一餐...幸有暖心外送員相助
    2021/08/27 13:44

    單親媽獨力顧嬰餓到手抖凌晨才吃第一餐...幸有暖心外送員相助

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    他驚嘆跑外送1個月「比當社畜賺得多」！ 網曝：現在真的好賺
    2021/07/20 16:51

    他驚嘆跑外送1個月「比當社畜賺得多」！ 網曝：現在真的好賺
    叫到「史上最快」外送被取笑 他一看餐點來源超無言
    2021/07/12 21:42

    叫到「史上最快」外送被取笑 他一看餐點來源超無言

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播