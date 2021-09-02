電梯壞了？！送單見備註「幫爬40樓」 網友：約20樓見

有外送員接到「40樓的早餐訂單」，讓許多網友傻眼。（圖擷取自《爆怨公社》）

2021/09/02 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕美食外送越來越普及，但外送員也常常遇到難以想像的情況。日前有外送員接到一張訂單，備註欄寫著「幫我爬40樓、電梯壞了」，讓他十分無奈。網友一面倒認為太誇張，還有人趣味回應，「約在20樓見」。

稍早有名網友在《爆怨公社》貼出一張照片，並附上文字表示，「這個小費應該跟他算多少……？」，只見是一張早餐外送訂單，但備註欄上寫著，「幫我爬40樓，電梯壞了」，高樓層不禁讓人咋舌。

貼文一出，引發網友熱議，一面倒認為非常誇張，「一人走20樓約在20樓見」、「一樓10塊都要考慮」、「太血汗了吧！40樓，能參加鐵人三項了」、「說不定小費給一千，我會爬看看40樓是什麼樣子」、「反正付款了，就丟管理室叫他自己拿吧」、「我最高也才爬過27樓」、「防疫期間，大樓送餐不是只能放1樓大廳專設置餐區？」

請繼續往下閱讀...

也有部分網友認為，必須要認真算樓層費，「瓦斯1層樓30元比照辦理啊」、「我覺得平台應該要明訂『樓層費』！願意賺的人接單，樓層費也該採累進費率」、「可以打電話問一下搬家公司，沒電梯爬40樓的行情價」、「小費不是你想收多少就收多少、要先問對方這樣爬上去小費多少？可以再送，不然絕不送」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法