大漢溪左側新海橋至大漢橋自行車道拓寬 三重、新莊往返改道

大漢溪左岸新海橋至大漢橋間自行車道將拓寬至約4公尺寬。（新北市高灘地工程管理處提供）

2021/09/02 14:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處拓寬大漢溪左岸新海橋至大漢橋間自行車道，並改善夜間照明等安全問題，將自9月13日起至明年5月30日止，封閉新海橋至三重環保公園間自行車道施工，自行車須改道重翠橋、新海橋及新月橋。

高灘處指出，大漢溪左岸自行車道在新莊塔寮坑溪至大漢橋間約1.2公里路段寬度不足2公尺，又緊鄰重新堤外道，讓騎士相當有壓迫感，會車時也險象環生，是大漢溪自行車道唯一的瓶頸路段。

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市府自2020年起分階段爭取體育署前瞻基礎建設經費分階段改善車道寬度，新海橋上游段至塔寮坑溪橋間約400公尺路段，已於今年3月間改善完成並開放通行；下游段至大漢橋間自行車道因緊鄰大漢溪側，河岸空間不足，施工動線困難，今年再獲補助1250萬元拓寬車道、改善夜間照明系統及安全欄杆，已完成工程發包，9月中動工。

高灘處表示，配合施工，新海橋至三重環保公園間自行車道將自9月13日起至111年5月30日間封閉，民眾需改道重翠橋、新海橋及新月橋；三重往新莊建議改道：三重→重翠大橋→大漢右自行車道→新月橋→大漢左自行車道→新莊。新莊往三重改道：新莊→新月橋→大漢右自行車道→重翠大橋→大漢左自行車道→三重，民眾切勿貪圖方便行走車輛多且車速快的重新堤外道，以免發生危險。

配合大漢溪左岸新海橋至大漢橋間自行車道拓寬，新海橋至三重環保公園間自行車道將封閉，自行車須改道重翠橋、新海橋及新月橋。 （新北市高灘地工程管理處提供）

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