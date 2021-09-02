中南部、山區午後留意大雨 熱帶擾動發展需觀察

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天中南部以及東部山區可能出現午後雷陣雨。（擷取自氣象局天氣預報直播）

2021/09/02 10:56

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局表示，今天全台依然是悶熱、午後有雷陣雨的天氣型態，各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，北部高溫約34度、中南部33度、澎湖金馬及東半部為32度。另外，台灣附近也有熱帶擾動發展，至於消長、強度發展以及移動方向仍需持續觀察。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，由於太平洋高壓勢力逐漸減弱，台灣脫離晴朗無雲的環境，水氣增加，容易在山區形成對流雲系並被吹往西半部平地移動。

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今、明清晨至上午前因環境風場輻合，西半部、台東有些零星降雨，但上午就有陽光露臉；午後西半部地區及東半部山區會有雷陣雨，中南部地區及其他各地山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，部分地區的降雨將延續到晚間。未來一週天氣型態同樣是悶熱、午後有雷陣雨，外出須做好防曬並補充水分。

伍婉華表示，明天至下週台東、恆春半島整天斷續有零星短暫降雨，大部分地區上午可見陽光且悶熱，中南部以及山區須留意局部大雨或短延時強降雨，但降雨範圍以及雷擊強陣風出現範圍，將須視每天大氣條件、水氣配置，持續提出最新預報。

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