為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中南部、山區午後留意大雨 熱帶擾動發展需觀察

    中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天中南部以及東部山區可能出現午後雷陣雨。（擷取自氣象局天氣預報直播）

    中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天中南部以及東部山區可能出現午後雷陣雨。（擷取自氣象局天氣預報直播）

    2021/09/02 10:56

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局表示，今天全台依然是悶熱、午後有雷陣雨的天氣型態，各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，北部高溫約34度、中南部33度、澎湖金馬及東半部為32度。另外，台灣附近也有熱帶擾動發展，至於消長、強度發展以及移動方向仍需持續觀察。

    中央氣象局簡任技正伍婉華表示，由於太平洋高壓勢力逐漸減弱，台灣脫離晴朗無雲的環境，水氣增加，容易在山區形成對流雲系並被吹往西半部平地移動。

    今、明清晨至上午前因環境風場輻合，西半部、台東有些零星降雨，但上午就有陽光露臉；午後西半部地區及東半部山區會有雷陣雨，中南部地區及其他各地山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，部分地區的降雨將延續到晚間。未來一週天氣型態同樣是悶熱、午後有雷陣雨，外出須做好防曬並補充水分。

    伍婉華表示，明天至下週台東、恆春半島整天斷續有零星短暫降雨，大部分地區上午可見陽光且悶熱，中南部以及山區須留意局部大雨或短延時強降雨，但降雨範圍以及雷擊強陣風出現範圍，將須視每天大氣條件、水氣配置，持續提出最新預報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    今起一週嚴防午後雷雨 吳德榮：恐將有熱帶擾動發展
    2021/09/02 09:40

    今起一週嚴防午後雷雨 吳德榮：恐將有熱帶擾動發展
    太平洋高壓減弱各地多雲到晴 西半部、東部山區午後防雷陣雨
    2021/09/02 06:55

    太平洋高壓減弱各地多雲到晴 西半部、東部山區午後防雷陣雨

    中秋防疫送禮怎麼挑？民眾首選「這一點」
    秋季氣候展望 彭啟明：溫暖多雨、留意秋颱共伴機會
    2021/09/01 16:51

    秋季氣候展望 彭啟明：溫暖多雨、留意秋颱共伴機會
    午後雨彈來襲！ 中南部8縣市發布大雨特報
    2021/09/01 15:19

    午後雨彈來襲！ 中南部8縣市發布大雨特報

    寶璣攜手寶鴻堂 陀飛輪220周年紀念
    外出注意防中暑！ 7縣市發布高溫特報
    2021/09/01 14:32

    外出注意防中暑！ 7縣市發布高溫特報
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播