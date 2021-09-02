太平洋高壓減弱各地多雲到晴 西半部、東部山區午後防雷陣雨

中央氣象局指出，今天（2日）各地為多雲到晴的天氣。（資料照）

2021/09/02 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）各地為多雲到晴的天氣，中南部地區及其他各地山區午後可能有短時強降雨，出門前須留意天氣變化。

氣象局表示，今天清晨由於環境風場輻合，西半部有些零星降雨，太平洋高壓減弱，各地大多仍為多雲到晴，早上太陽加熱後，午後西半部地區及東半部山區會有局部短暫雷陣雨，其中以中南部地區及其他各地山區降雨機率較高，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨。溫度方面，各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬並補充水分。

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氣象局預估，週五至週日（3日至5日）太平洋高壓偏弱，各地雖大多為多雲到晴，不過午後西半部地區及東半部山區易有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區仍是降雨機率高的地方，且可能出現短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，此外週末期間北部平地午後雷雨有增多的趨勢，東南部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，夜晚至清晨西半部也有零星降雨。

空氣品質方面，2日雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 38 31 - 38 31 - 37 29 - 37

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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