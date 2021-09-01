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    謠言終結站》越南不戴罩直接開槍？ 泰警槍擊示威者影片遭亂用

    網傳影片為泰國警察槍擊民眾事件。圖為戴口罩的越南民眾。（美聯社）

    網傳影片為泰國警察槍擊民眾事件。圖為戴口罩的越南民眾。（美聯社）

    2021/09/01 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一則訊息並搭配一支影片宣稱，越南民眾在街上若未配戴口罩，會被當場開槍射擊。對此，台灣事實查核中心說，這是泰國警察槍擊民眾事件，網傳流言為錯誤訊息。

    上月通訊軟體上開始流傳一則訊息宣稱，「越南人不戴口罩上街，警察會直接開槍」，裡面還搭配一支警察朝機車上民眾開槍的影片。

    根據台灣事實查核中心檢視，網傳影片源自於泰國民主運動相關粉專「人民通訊社」（สำนักข่าวราษฎร - Ratsadon News），上月20日發布的直播影片。

    泰國多家電視台與網路媒體都有引用這段影片發布新聞報導，報導內容指出，近日泰國曼谷發生抗議政府的示威遊行，上月20日當晚，泰國警察於曼谷丁登（Din Daeng）區街道口設立「武器檢查站」，一名警察在街上用橡皮子彈射擊騎車經過的民眾，車上的駕駛人與一名婦女都遭橡皮子彈射中；依據泰國電視台《CH7》泰國國家警察局長已經下令大都會警察局，調查警員是否合理使用槍械。

    綜合以上，網傳影片為上月20日在泰國曼谷丁登區，警察槍擊民眾事件，與網傳稱「越南人不戴口罩上街被警察直接開槍」無關。

    網傳影片宣稱越南人上街若未戴口罩，會遭警察開槍，台灣事實查核中心說，這是錯誤訊息。（圖片擷取自台灣事實查核中心網站）

    網傳影片宣稱越南人上街若未戴口罩，會遭警察開槍，台灣事實查核中心說，這是錯誤訊息。（圖片擷取自台灣事實查核中心網站）

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