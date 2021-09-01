數位平台與媒體權益問題引關注 NCC：政府一體共同推動議題

關於數位平台與媒體間的權益問題，NCC今天表示，政府是一體的，將共同推動此議題。（資料照）

2021/09/01 16:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）昨召開「數位平台與廣電新聞媒體議價爭議諮詢會議」，討論數位平台與媒體間的權益問題，報業公會就憂心媒體產業恐成「數位帝國主義殖民地」，NCC今召開例行記者會時再強調，都有在研究此議題，將持續諮詢相關意見，並基於政府一體，跨部會共同推動此議題。

有鑒於澳洲今年初訂出新法律《新聞媒體議價法》，要求Google、Facebook等數位平台，在呈現、提供連結或擷取媒體新聞內容時需付費購買，在台灣也引發討論，NCC昨天邀請各領域學者、報業、雜誌、電視等業者及公協會代表討論相關議題。

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台北市報業同業公會理事長陳國瑋昨受訪時就憂心媒體產業恐淪「數位帝國主義」殖民地，在目前報業、網路媒體營運都虧損之下，應有合理分潤，也呼籲政府應持續與媒體對話，並協助與平台業者建立公開透明、公平公正的遊戲規則。

NCC副主委兼發言人翁柏宗今再被詢問是否可能透過甚麼機制或立法進行，他表示，目前看到歐盟有訂《數位市場法》，同時也關心亞洲的發展，NCC後續也會配合公平會、未來的數位發展部等相關立法或處理。

翁柏宗說，目前已可看到世界各國對大型平台有做出一些管制措施，而國內包括數位發展部的相關答詢有提到會處理、公平會也在研擬白皮書，NCC委員亦有在研究相關議題，所以才會諮詢大家的意見。基於政府一體，NCC不會推諉，大家一起推動這個議題。

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