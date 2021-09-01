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    3款疫苗影響工作比一比！高端第1劑相關數據出爐

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內常見症狀說明。（指揮中心提供、資料照，本報合成）

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內常見症狀說明。（指揮中心提供、資料照，本報合成）

    2021/09/01 16:16

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布AZ、莫德納、高端疫苗在V-Watch系統的副作用統計情形，結果發現18至49歲，比50至64歲或65歲以上較容易發生全身或局部不適，但通常接種後7日內症狀均會趨向緩解。另外，在影響生活、無法工作方面，高端疫苗僅約5%，較AZ、莫德納低。

    指揮中心發言人莊人祥表示，對於新疫苗加入接種後，會針對一開始的3萬人利用V-Watch系統主動監測常見症狀通報，此次高端疫苗從8月23日至29日起接種，可能因為年齡層較低，很快就約2.9萬人加入通報。

    針對接種3種疫苗後的副作用情形，莊人祥一一說明。首先是AZ疫苗，第1劑較常發生的副作用是注射部位疼痛60幾%、疲倦50幾%、肌肉痛40幾%，第2劑注射部位疼痛則降至40幾%、疲倦20幾%、注射部位腫脹10幾%。症狀也從第1天到7天逐漸往下。

    其次是莫德納疫苗，莊人祥指出，第1劑主要常見副作用為注射部位疼痛70幾%、注射部位腫脹30幾%、疲倦30幾%，第2劑再高一點，注射部位疼痛上揚至80幾%、疲倦70幾%、肌肉痛60幾%。

    至於高端疫苗，目前只打了第1劑，常見症狀則分別為注射部位疼痛30幾%、疲倦20幾%、肌肉痛10幾%。

    另外，針對接種7日內的生活影響比較，莊人祥指出，AZ疫苗第1劑無法工作10幾%，第2劑降至2%；莫德納疫苗第1劑無法工作近6%，第2劑提升至20幾%；高端疫苗無法工作則是約5%。

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    圖為COVID-19疫苗接種後7日內生活影響比較。（指揮中心提供）

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內生活影響比較。（指揮中心提供）

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內常見症狀說明。（指揮中心提供）

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內常見症狀說明。（指揮中心提供）

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內常見症狀比較。（指揮中心提供）

    圖為COVID-19疫苗接種後7日內常見症狀比較。（指揮中心提供）

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