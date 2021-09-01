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    陳吉仲視察竹縣養豬場 強調任何一場「都不能淪陷」

    8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬，農委會主委陳吉仲今天（1日）特地到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，若查到將重罰。 （記者廖雪茹攝）

    8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬，農委會主委陳吉仲今天（1日）特地到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，若查到將重罰。 （記者廖雪茹攝）

    2021/09/01 14:32

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕為阻絕非洲豬瘟，行政院農委會宣布自8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬，使得新竹縣廚餘處理廠廚餘量爆增；由於新竹縣取得再利用檢核的廚餘養豬場達100場，排名全國第三，農委會主委陳吉仲今天（1日）特地到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，若查到將重罰。

    新竹縣政府環保局表示，新竹縣廚餘處理廠的高速發酵槽日處理量20公噸，原本每日處理約16公噸清潔隊收集的廚餘，8月30日後加入餐飲業者和公司行號，每日增加到40多公噸，開學後再包括團膳和學校廚房，概估每日80公噸；為因應爆增的廚餘量，發酵槽將全天候且假日加班運轉，每日處理3梯次。

    陳吉仲今早偕同新竹縣政府政業處、家畜疾病防治所等單位前往新埔鎮范光宇畜牧場視察，陳稱許范的畜牧場相當乾淨。

    陳吉仲表示，台灣共有6400場養豬場，若是遭到非洲豬瘟侵入，不僅不能出口，豬肉價格、產銷都會受到影響，因此即日起至9月30日止，禁止以廚餘養豬1個月，若被發現即依「動物傳染病防治條例」罰5萬、「飼料管理法」罰3萬，共計8萬元，且可連續處罰；另為防範小型養豬場私下用廚餘養豬，也祭出120萬檢舉獎金。

    陳吉仲也說，畜牧業者和公司行號、餐廳簽訂廚餘契約，農委會上周五已公告，養豬戶不會因違約而遭到任何處罰，也補貼養豬戶將廚餘運送到環保署指定處理地點的運費，以范光宇為例，1個月大概有25000元補助。

    范萬釗表示，竹縣約有6萬頭豬，日前稽查縣內276間養豬場，有查獲2間有違法使用廚餘，已依法開罰，以此警惕。

    竹縣養豬協會理事長陳裕進則說，防堵疫情為長期抗戰，未來是否建立統一的廚餘蒸煮中心等，也是可考量的方向。

    8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬，農委會主委陳吉仲今天（1日）特地到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，若查到將重罰。 （記者廖雪茹攝）

    8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬，農委會主委陳吉仲今天（1日）特地到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，若查到將重罰。 （記者廖雪茹攝）

    有鑑於非洲豬瘟最可能入侵臺灣的途徑就是廚餘，因此中央非洲豬瘟災害應變中心對於廚餘養豬場嚴厲管制。（記者廖雪茹攝）

    有鑑於非洲豬瘟最可能入侵臺灣的途徑就是廚餘，因此中央非洲豬瘟災害應變中心對於廚餘養豬場嚴厲管制。（記者廖雪茹攝）

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