黎明國小開學日沒冷氣引江聰淵震怒 校方：趕工中

今天是開學日，宜蘭市黎明國小沒有冷氣可以吹，教室開窗戶、電風扇通風。（記者蔡昀容攝）

2021/09/01 13:51

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中央推「班班有冷氣」補助，預計明年2月完工上路。宜蘭市公所去年先行補助轄內國中小裝冷氣、電力設施改善工程，黎明國小師生今年4、5月成功吹到冷氣，今天是新學期開學日，冷氣卻開不了，小朋友汗流滿身，引發宜蘭市長江聰淵震怒，痛批「教育不能當兒戲」。校方解釋，去年臨時租電纜等器材才暫時有冷氣吹，現配合中央施作電力設施改善工程，暫時無法開冷氣，已發聲明告知家長，相關人員也在全力趕工。

今天是開學日，宜蘭市黎明國小沒有冷氣可以吹，教室開窗戶、電風扇通風。「很熱！」學生說，因為疫情得戴口罩，很悶很熱，汗一直流；也有學生認為，坐久了就習慣溫度了。

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宜蘭市公所表示，去年6月依據「安裝教室冷氣機組暨校園電力設施改善」計畫，補助黎明國小439萬3676元，沒想到冷氣啟用之後，學校發現總電箱供電不足，為避免跳電，去年9月起讓各年級輪流吹冷氣。

公所指出，黎明國小去年11月再向市公所提報「冷氣電力設施改善二期工程（動力部分）」計畫，獲85萬2273元補助，並向公所說今年4月7日完工驗收，4月中就能班班吹冷氣，公所也補助校方近24萬元冷氣電費。

不過，時任校長曹議鐸7月爆出酒駕爭議而辭職，現由陳建安代理校長一職。江聰淵表示，在公所補助下，校方說問題都已經解決，4月中就能班班吹冷氣等話言猶在耳；開學前夕才聽聞校方無法使用冷氣，經詢問才知道校方還在整合電路新舊系統。

江聰淵說，經過「史上最長的暑假」，學校應有充分時間克服技術上的問題，讓師生有冷氣吹，但縣府核派的代理校長卻無積極作為，開學日就沒有冷氣，對黎明國小的師生與家長都不公平，呼籲校方對外說明並積極處理，別讓公所與學校過去一年多來的努力化為烏有。

陳建安回應，第一次公所補助經費用於設置班級冷氣，後來因電力問題，學校請技師作整體規劃，若再加上教育部補助的科任教室、圖書館冷氣，校園整體用電需求提升到433KW，需要900多萬元改善電力設施，校園部分電纜須全新設置。

陳建安說明，校方因此向公所爭取第二次補助進行電箱、總盤等設置，並配合教育部補助，7月起施作電力設施改善工程，目前工程完成度達8成，校方也會配合中央期程，預計明年2月前能通電。

至於為何今年4、5月黎明國小可以吹冷氣？陳建安解釋，當時學校以每個月近30萬元代價，租用電纜、變壓器等器材，公所補助裝設的冷氣才能啟動；由於校方經費不足，加上配合工程施作，這學期才沒有租用器材。

宜蘭市黎明國小沒有冷氣可以吹，有學生拉衣領散熱。（記者蔡昀容攝）

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