桃機第三航廈工地首支鋼柱組立 2025全部竣工後啟用

9月1日是桃園機場的大日子，桃園機場三航廈工地首支鋼柱今天組立。（記者姚介修攝）

2021/09/01 13:59

〔記者姚介修/桃園機場報導〕9月1日是桃園機場的大日子，桃園機場三航廈工地首支鋼柱今天組立，象徵桃園機場第三航站區建設全面啟動，預計2024年起分階段完工

、2025年全部竣工後啟用。

桃園機場公司第三航站區建設，繼主體航廈的機電標於8月30日順利決標後，土建工程標於今（9月1日）日進行三航廈第一支鋼柱的組立作業，總經理但昭璧致辭時表示，第三航站區建設計畫最核心的主體航廈工程，已進入全面啟動階段，後投入營運。

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今天的鋼柱組立作業，由機場公司總經理但昭璧、副總經理范孝倫往第三航廈工區視察首支鋼柱組立作業，並在現場與三星/榮工團隊工程人員討論工程進度。

但昭璧表示，第三航站區建設計畫總經費956.81億元，共區分為12個標案，其中經費高達572.34億元的主體航廈工程，在行政院及交通部指導下，機場公司克服原物料成本上漲、專業勞動力短缺及疫情期間外國技師入境不易等困難，分別在今年3月30日完成土建標、8月30日完成機電標的決標，代表第三航站區的關鍵核心工程項目均邁入全面啟動階段。

機場公司今天感謝各界支持，必將與各承商團隊共同努力，完成第三航站區建設，提供國人優質空運服務，提高桃園機場與國家整體競爭力。

桃園機場三航廈工地首支鋼柱今天組立，代表桃園機場第三航站區建設全面啟動，預計2025年可以全部竣工，試營運後啟用，桃園機場在鋼柱組立後與工程單位合影留念。（記者姚介修攝）

桃園機場公司總經理但昭璧豎起拇指表示，今天是桃園機場的大日子。（記者姚介修攝）

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