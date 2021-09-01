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    看「學霸」學生這樣拚 指考各科平均90分台大醫科到手

    「學霸」蘇子強獲今年國際地理奧匹金牌，指考大量刷題下足苦功，指考各科平均90分台大醫科到手。（記者蘇孟娟攝）

    「學霸」蘇子強獲今年國際地理奧匹金牌，指考大量刷題下足苦功，指考各科平均90分台大醫科到手。（記者蘇孟娟攝）

    2021/09/01 12:37

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學指考放榜，台中一中學生蘇子強，在校長林隆諺眼中是「學霸型」學生，多元參與活動發展，還奪國際地理奧林匹亞金牌，學測因數學差一級，與滿級分擦身而過，指考他鎖定數學及弱科物理強化，大量「刷題目」，講義、歷屆模擬考題、坊間題目，考前更切換「每日指考模式」，每天練5科題目，練出火熱手感降低考試「卡關」機率，結果拚出469.1分高分，各科平均90分以上，台大醫科到手。

    就讀科學班的蘇子強興趣多元，高中征戰各式比賽，包括全國生物能力競賽、環境知識競賽，入選國際生物奧林匹亞國手選訓，今年更一舉奪下國際地理奧林匹亞金牌。

    不過，蘇子強學測因數學卡關差一級分與滿級分擦身而過，他深思後毅然放棄個人申請備戰指考，蘇子強檢討自己學測數學之所以未能滿級分原因在「努力不夠」，準備指考時就設定「哪裡跌倒從哪裡爬起來」，鎖定數學及他的弱科物理強化。

    蘇子強自我檢討學測時只練寫過一本複習講義加歷屆模擬考題，自認練習量不夠，他複習講義「加量加倍」，從初期每週寫4到6回，中期每日寫6回，大量「刷題目」練手感；物理弱科則是把高一到高三的線上教學影片重頭看過一遍，再搭配瘋狂寫題目，從初期的分科狂寫練到考前調整成「每日指考模式」，每日至少練寫5科題目一遍，讓自己把指考「練起來」。

    蘇子強說，大量刷題目的好處是讓自己熟悉各種題型，看到考題能快速「進入狀況」，不易卡住，也有助作答心情不會緊張慌亂。

    他的策略助攻下，學測「翻車」的數學科，指考考到96.8，弱科的物理更是今年指考難度增加的難關，他也一口氣考出96分高分，生物93.3、英文95.75、化學87.6分；他說，因物理考完後花太大力氣下精神狀況不佳，以致化學表現較不順，但還是開心努力下苦功終於有美好結果；蘇子強的表現，也讓校長林隆諺直呼，指考平均90分以上，「簡直把指考當小學考試在考」。

    蘇子強說，醫科訓練很多元，符合他的多元興趣，選擇台大醫科升學，未來做研究，生物有興趣，會再摸索未來方向。

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