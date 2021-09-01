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    線上探索台灣！ 觀光局辦展覽推廣疫後深度旅遊

    「Time for Taiwan 線上台灣館」大廳畫面。（觀光局提供）

    「Time for Taiwan 線上台灣館」大廳畫面。（觀光局提供）

    2021/09/01 11:46

    〔記者陳心瑜／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中斷出境旅遊，觀光局建置「Time for Taiwan線上台灣館」（www.timefortaiwan.com.tw），集合台灣主題旅遊和影片介紹、觀光圈、國家風景區及各地區的觀光景點和遊程，以及食宿遊購行等各類的產品，提供外國旅客、旅遊業者台灣旅遊資訊，也讓在地業者宣傳台灣。

    觀光局表示，線上台灣館比照實體旅展，兼具專業展及一般民眾展功能，針對旅遊業者的商務洽談交流需求，規劃「Business Lounge」和「Conference Room」，供業者自由交流和線上辦理B2B說明會與旅遊交易會，讓台灣業者與全球各市場業者能夠持續拓展業務。

    一般民眾連結網址也可進入台灣館，盡情瀏覽探索台灣，「Travel Taiwan展區」提供北中南東及離島地區的觀光景點和遊程，及各部會推薦的原住民族部落、各式文化體驗、休閒農業遊程、客庄遊程及山林旅遊等主題；「Experience Taiwan展區」針對不同客源市場辦理各種線上體驗活動，如遊程產品介紹、直播小旅行、趣味有獎徵答等，透過虛擬實境的模式傳達台灣旅遊獨特魅力。

    此外，有關食宿遊購行等業者的產品介紹，則分別依來訪台灣的主要客源市場設立日、韓、港澳、北美、泰、星、馬、菲、越、印尼、紐澳、歐洲等12個專屬展區，讓國外業者及民眾直接各國展區逛展，國境開放後可以立刻到台灣深度旅行。

    交通部觀光局長張錫聰表示，不管是曾經來過或是剛計畫要來台灣旅行的世界旅人，都能透過電腦或手機進入展館參觀並獲得最新的旅遊訊息；尚未將台灣列為優先選擇的旅人們，也能在展館裡看見台灣各地的多元人文、自然生態、美景美食，大家一定可以在台灣找到最吸引自己的旅遊元素「We are waiting for you! Taiwan is waiting for you」。

    「Time for Taiwan 線上台灣館」日本市場大廳畫面。（觀光局提供）

    「Time for Taiwan 線上台灣館」日本市場大廳畫面。（觀光局提供）

    「Time for Taiwan 線上台灣館」大廳畫面。（觀光局提供）

    「Time for Taiwan 線上台灣館」大廳畫面。（觀光局提供）

    「Time for Taiwan 線上台灣館」北美市場大廳畫面。（觀光局提供）

    「Time for Taiwan 線上台灣館」北美市場大廳畫面。（觀光局提供）

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