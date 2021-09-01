線上探索台灣！ 觀光局辦展覽推廣疫後深度旅遊

「Time for Taiwan 線上台灣館」大廳畫面。（觀光局提供）

2021/09/01 11:46

〔記者陳心瑜／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中斷出境旅遊，觀光局建置「Time for Taiwan線上台灣館」（www.timefortaiwan.com.tw），集合台灣主題旅遊和影片介紹、觀光圈、國家風景區及各地區的觀光景點和遊程，以及食宿遊購行等各類的產品，提供外國旅客、旅遊業者台灣旅遊資訊，也讓在地業者宣傳台灣。

觀光局表示，線上台灣館比照實體旅展，兼具專業展及一般民眾展功能，針對旅遊業者的商務洽談交流需求，規劃「Business Lounge」和「Conference Room」，供業者自由交流和線上辦理B2B說明會與旅遊交易會，讓台灣業者與全球各市場業者能夠持續拓展業務。

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一般民眾連結網址也可進入台灣館，盡情瀏覽探索台灣，「Travel Taiwan展區」提供北中南東及離島地區的觀光景點和遊程，及各部會推薦的原住民族部落、各式文化體驗、休閒農業遊程、客庄遊程及山林旅遊等主題；「Experience Taiwan展區」針對不同客源市場辦理各種線上體驗活動，如遊程產品介紹、直播小旅行、趣味有獎徵答等，透過虛擬實境的模式傳達台灣旅遊獨特魅力。

此外，有關食宿遊購行等業者的產品介紹，則分別依來訪台灣的主要客源市場設立日、韓、港澳、北美、泰、星、馬、菲、越、印尼、紐澳、歐洲等12個專屬展區，讓國外業者及民眾直接各國展區逛展，國境開放後可以立刻到台灣深度旅行。

交通部觀光局長張錫聰表示，不管是曾經來過或是剛計畫要來台灣旅行的世界旅人，都能透過電腦或手機進入展館參觀並獲得最新的旅遊訊息；尚未將台灣列為優先選擇的旅人們，也能在展館裡看見台灣各地的多元人文、自然生態、美景美食，大家一定可以在台灣找到最吸引自己的旅遊元素「We are waiting for you! Taiwan is waiting for you」。

「Time for Taiwan 線上台灣館」日本市場大廳畫面。（觀光局提供）

「Time for Taiwan 線上台灣館」大廳畫面。（觀光局提供）

「Time for Taiwan 線上台灣館」北美市場大廳畫面。（觀光局提供）

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