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    國旅觀光產值去年掉449億 因不能出國轉向僅1.4％

    交通部觀光局今天公布最新2020國人旅遊狀況調查報告。蘭嶼。（資料照，記者黃明堂攝）

    交通部觀光局今天公布最新2020國人旅遊狀況調查報告。蘭嶼。（資料照，記者黃明堂攝）

    2021/08/31 19:56

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部觀光局今天公布最新2020國人旅遊狀況調查報告，報告指出去年總旅次1.42億、較前一年（2019年）負成長12.54%；觀光業產值為3478億元，較前一年大減11.43%、449億元；但國人平均消費增加，旅遊支出平均增加4.8%，女性較男性更敢花、銀髮族（65歲以上）又比青年（30至49歲）支出更多；而實施「安心旅遊」的第三季是唯一旅次有成長的。

    觀光局表示，去年國人每次國旅平均停留時間1.54天，較前一年（1.51天）久一些，但當天來回占比仍較過夜多，由於分析「待越久、消費越多」，政策將設計希望延長景點停留的時間、過夜。

    觀光局也指出，分析第一至四季出遊狀況，僅有第三季（7至9月）正成長、其他季節負成長，評估是因為第三季開始實施安心旅遊方案，達到提供國內旅次效果。

    另外，團體旅遊（遊覽車或者村里旅遊）停留比較久、個人停留時間較短，平日出遊部分佔34.4%有較前一年成長，由於銀髮族相較年輕人較能在平日出遊，年輕人假日出遊，因為觀光財不能保存，所以希望因此希望持續分流、補助平日。

    此外，國內旅次中，銀髮族的占比逐年成長，銀髮族每次出遊消費約2590元，較青年約2307元還要高，顯示長輩更有消費力；而分析性別，女性每次平均支出2500元（購物621元）、男性2363元（購物568元），顯示銀髮族更有消費力、女性出遊更願意花錢。

    由於去年第一季尾（3月19日）就不能出國，認為國旅計畫「沒有受影響」占61.7%，因為），3成7民眾疫情影響減少國內旅遊，僅有1.4%為增加國內旅遊次數（對台灣防疫有信心」及「原規劃的出國旅遊轉為國內旅遊」最多。

    觀光局表示，去年3月19日指揮中心進行邊境管制、禁止組團出國旅遊，衝擊出國旅遊；7月15日發布振興三倍券，第三季也開始進行安心旅遊，成功帶動國旅有影響，去年暑假推動「致青春專案」，青年造訪觀光遊樂業免費；到了12月1日開始實施團體補助。

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