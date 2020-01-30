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武漢肺炎》2月禁止出團中國 國內旅行社停接中國團

交通部觀光局表示，受中國武漢疫情影響，將請旅行業暫停接待中國觀光團，2月1日至2月29日止，持續暫停旅行業組團前往中國地區（不含港澳）旅遊，包含經由該地區轉機前往其他國家地區旅遊。（資料照）

交通部觀光局表示，受中國武漢疫情影響，將請旅行業暫停接待中國觀光團，2月1日至2月29日止，持續暫停旅行業組團前往中國地區（不含港澳）旅遊，包含經由該地區轉機前往其他國家地區旅遊。（資料照）

2020-01-30 19:46:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天表示，受中國武漢疫情影響，將請旅行業暫停接待中國觀光團，2月1日至2月29日止，持續暫停旅行業組團前往中國地區（不含港澳）旅遊，包含經由該地區轉機前往其他國家地區旅遊。

觀光局表示，為保障參團旅遊消費者權益，已與行政院消費者保護處、旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定針對前揭參團旅客解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

另外，旅客參團前往其他國家地區旅遊者，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點（國外旅遊定型化契約第13條）辦理。

觀光局表示，將持續配合疾管署相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時調整相關事宜，同時囑咐各帶團領隊隨時注意參團旅客身體狀況並通報，以維護國人身體健康與安全。

觀光局也提醒國人，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述症狀，應依規定戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

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