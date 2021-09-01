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    北極圈海域出現台灣國徽！台灣與波蘭合作投放海面微型浮球

    印有台灣國徽的海面微型浮球，史上首次出現在北極圈海域。（波蘭華沙基督教神學學院Krzysztof Maria Różański助理教授拍攝）

    印有台灣國徽的海面微型浮球，史上首次出現在北極圈海域。（波蘭華沙基督教神學學院Krzysztof Maria Różański助理教授拍攝）

    2021/09/01 11:49

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院攜手中央大學地球科學學院，與波蘭哥白尼大學合作，進行北極海洋科學國際研究，今年8月28日，有史以來第一次，將印有台灣國徽的8顆海面微型浮球，投放在格陵蘭海北側的佛拉姆海峽，將往北漂流進入北冰洋，也就是北極圈海域，蒐集海面溫度、流況、浪況等資訊，以研究北極洋流、海表溫度及波浪，對北極融冰的影響。

    國家海洋研究院強調，海面微型浮球由中央大學製作、塗裝，8月28日投放後，隨即透過衛星通訊回傳數據，遠在台灣的國海院立刻監看第一手北極海洋觀測資訊。

    觀測資訊初步顯示，該海域海水表面溫度攝氏7度至7.5度，與去（2020）年衛星觀測海表面8月平均溫度攝氏6.75度至6.9度相比較，呈現變暖趨勢；流速和緩，以每秒0.2公尺至0.6公尺往北漂移；海面浪況1.5公尺至3公尺，波動較大。

    國海院院長邱永芳指出，北極海冰能反射陽光和熱能，對地球溫度的調節扮演重要角色，如果海冰融化覆蓋面積逐漸消失，這些熱能將轉由海洋吸收，造成溫度升高。在全球氣候變遷影響下，科學家從長期衛星觀測數據發現，2000年開始，北極圈格陵蘭島每年融冰量開始穩定上升。

    今年8月，格陵蘭島受到異常氣候影響，降雨量創下1950年以來最大紀錄，顯示北極融冰速度加劇。未來如果大規模融冰，海平面高度可能逐漸上升，將增加台灣沿海低窪地區溢淹的風險。

    不過，融冰也可能使北冰洋航道開通，成為全球海上航運及交通的另一條重要路徑。

    印有台灣國徽的8顆海面微型浮球，史上首次出現在北極圈海域。（波蘭華沙基督教神學學院Krzysztof Maria Różański助理教授拍攝）

    印有台灣國徽的8顆海面微型浮球，史上首次出現在北極圈海域。（波蘭華沙基督教神學學院Krzysztof Maria Różański助理教授拍攝）

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