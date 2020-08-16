格陵蘭融冰加速 回不去了

去年六月，格陵蘭島因為剛開始的夏天就比以往更熱，以致最大城努克（Nukk）旁的海面上，只見小塊浮冰。（美聯社檔案照）

2020-08-16 05:30:00

若全部融化 全球海平面平均將上升六公尺

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著地球暖化加劇，格陵蘭島（Greenland）近年融冰加速，且可能已經「回不去」。《自然通訊地球與環境》期刊刊出最新研究，指格陵蘭島的融冰趨勢已通過「臨界點」，即使全球迅速降低溫室氣體排放量，冰層仍將逐漸消失；若全部融化，全球海平面平均將上升六公尺。

由美國俄亥俄州立大學伯德極地和氣候研究中心冰河學家兼研究主筆金恩（Michalea King）領軍的研究團隊，分析涵蓋格陵蘭島二三四條冰河、截至二○一八年共三十四年的每月衛星觀測數據，發現在一九八○至九○年代，當地的積雪量相對於冰雪融化和崩解量，大致達成平衡，使冰層得以保持完整。具體來說，在那廿年間，格陵蘭島每年約失去四千五百億噸冰，但都靠降雪回補。

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然而，這股趨勢在二○○○年後出現變化，格陵蘭島的融冰量開始穩定上升，每年約失去五千億噸冰，降雪量卻沒有增加，近十年來的融冰速度更是快到降雪量追不上。金恩指出，從一九八五年以來，格陵蘭島的大型冰河平均消退三公里，「那是很長的距離」，使得更多冰層接觸溫暖海水，冰河也就更難重新取回「勢力範圍」。這意味即使人類奇蹟般止住氣候變遷，格陵蘭島的融冰趨勢可能仍無法逆轉。

過去卅年來，北極地區暖化的速度至少是全球其他地區的兩倍，亦即「北極放大」（Arctic amplification）效應，且極地海冰量也在今年七月創下四十年來的最低點。北極融冰已造成全球海平面每年平均上升一公釐，格陵蘭島去年的融冰量，更導致全球海平面在兩個月內上升二．二公釐；若該島鎖住巨量淡水的冰層全部融化，全球海平面平均將上升六公尺，未來數十年內，許多濱海城市將成汪洋。

該研究共同作者霍華特形容，「格陵蘭島有如煤礦坑裡的金絲雀（即早期預警之意），但現在這隻金絲雀已經半死不活」。儘管如此，科學界仍表示控制全球氣溫上升仍可減緩冰層流失速度。

前年九月的衛星影像顯示，格陵蘭島西北部的兩條冰河出現明顯崩解。（路透檔案照）

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