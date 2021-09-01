史上最長暑假結束 柯P提醒防疫再喊話：同學請認命、快收心！

全國高中以下學校今（1日）開學，台北市長柯文哲在臉書向久違重返校園的學子們喊話。圖為柯文哲今早視察延平國小防疫情形。（台北市政府提供）

2021/09/01 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年學生族群度過了號稱史上最長的暑假。今（1日）是全國中小學開學日，台北市長柯文哲在臉書與學生們隔空對話，除提醒新學期持續注意防疫，還笑道「史上最長暑假結束，麥擱Play了！」

全國高中以下學校今（1日）開學，台北市長柯文哲昨晚在臉書發文向準備揮別「史上最長暑假」的學生們喊話，「大家收心沒？三個月宅在家，相信各位同學已經渴望回到學校」。

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柯文哲指出，為了讓師生安心重返校園，北市教育局一再確認學校的防疫物資。新學期開始，平常上課戴口罩不用隔板；吃完飯後，使用過的隔板務必用酒精消毒好，晾乾收起來。

柯文哲提到上周五前往辛亥國小體驗線上、線下課程，發現經過疫情淬煉，老師們都已習慣透過網路進行遠距教學，「拜科技之賜，上課、交作業都非常便利，所以開學後因為疫情影響無法到校的學生，也不會影響受教權」。

文末，柯文哲打趣地說「各位同學，未來不管疫情如何翻轉、再也沒有理由不上課了，請認命，趕快收心吧！不要等我Morning Call」。

貼文一出，大批家長紛紛留言贊聲：「真的，爸爸媽媽解脫了，孩子們終於可以回學校上課，防疫做得好，大家都安心各守自己的崗位上」、「再不上課換爸媽要掛精神科了」、「今年爸媽體會到古人所說『求學若渴』的感受了～真是喜極而泣」、「這大概是台灣唯一一次的暑假比『飛哥與小佛』的還久」、「三個月的暑假，小孩非常爽，阿嬤心很累，明天阿嬤出頭天囉！」、「終於鬼門關了，家長感到開心」。

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