為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    史上最長暑假結束 柯P提醒防疫再喊話：同學請認命、快收心！

    全國高中以下學校今（1日）開學，台北市長柯文哲在臉書向久違重返校園的學子們喊話。圖為柯文哲今早視察延平國小防疫情形。（台北市政府提供）

    全國高中以下學校今（1日）開學，台北市長柯文哲在臉書向久違重返校園的學子們喊話。圖為柯文哲今早視察延平國小防疫情形。（台北市政府提供）

    2021/09/01 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年學生族群度過了號稱史上最長的暑假。今（1日）是全國中小學開學日，台北市長柯文哲在臉書與學生們隔空對話，除提醒新學期持續注意防疫，還笑道「史上最長暑假結束，麥擱Play了！」

    全國高中以下學校今（1日）開學，台北市長柯文哲昨晚在臉書發文向準備揮別「史上最長暑假」的學生們喊話，「大家收心沒？三個月宅在家，相信各位同學已經渴望回到學校」。

    柯文哲指出，為了讓師生安心重返校園，北市教育局一再確認學校的防疫物資。新學期開始，平常上課戴口罩不用隔板；吃完飯後，使用過的隔板務必用酒精消毒好，晾乾收起來。

    柯文哲提到上周五前往辛亥國小體驗線上、線下課程，發現經過疫情淬煉，老師們都已習慣透過網路進行遠距教學，「拜科技之賜，上課、交作業都非常便利，所以開學後因為疫情影響無法到校的學生，也不會影響受教權」。

    文末，柯文哲打趣地說「各位同學，未來不管疫情如何翻轉、再也沒有理由不上課了，請認命，趕快收心吧！不要等我Morning Call」。

    貼文一出，大批家長紛紛留言贊聲：「真的，爸爸媽媽解脫了，孩子們終於可以回學校上課，防疫做得好，大家都安心各守自己的崗位上」、「再不上課換爸媽要掛精神科了」、「今年爸媽體會到古人所說『求學若渴』的感受了～真是喜極而泣」、「這大概是台灣唯一一次的暑假比『飛哥與小佛』的還久」、「三個月的暑假，小孩非常爽，阿嬤心很累，明天阿嬤出頭天囉！」、「終於鬼門關了，家長感到開心」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣脫離alpha病毒威脅！ 醫點名「這族群」：接下來防疫看你們了
    2021/08/31 16:40

    台灣脫離alpha病毒威脅！ 醫點名「這族群」：接下來防疫看你們了
    雲縣教師疫苗施打率98％ 開學日最怕一件事
    2021/08/27 13:29

    雲縣教師疫苗施打率98％ 開學日最怕一件事

    中秋防疫送禮怎麼挑？民眾首選「這一點」
    中小學9/1開學防疫// 家長、訪客 不能進校園
    2021/08/18 05:30

    中小學9/1開學防疫// 家長、訪客 不能進校園
    9月校園防疫新規 樂器暫緩吹奏、體育避免接觸、冷氣房需開窗
    2021/08/17 16:51

    9月校園防疫新規 樂器暫緩吹奏、體育避免接觸、冷氣房需開窗
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播