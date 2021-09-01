「玉山單攻」中秋連假大爆滿 攻頂搞怪小心違規受罰

民俗專家廖大乙（右）攀登玉山主峰，攻頂後與神明一起合照。（圖由廖大乙提供）

2021/09/01 07:21

〔記者謝介裕／南投報導〕中秋4天連假在即，玉山採總量管制的主峰單日往返路線，即山友慣稱的「玉山單攻」，又再度出現擠破頭的現象﹗

玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一，儘管疫情趨緩，但因山屋仍關閉不對外開放，以致許多山友轉而選擇挑戰主峰單日往返路線，其中，9月18日至21日適逢中秋連假，出現申請「大爆滿」情形。

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據玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）統計資料，本月15日至17日提出「玉山單攻」申請的資料依序為5隊29人、8隊22人、11隊36人，均未達每日總量管制的60個名額，所以不用電腦抽籤便可確定取得入園攀登的資格。

惟18日來到中秋連假首日，便有63隊149人提出「玉山單攻」申請，19日有88隊276人、20日有57隊169人，直至連假最後一天21日也有28隊85人，因申請數均超過總量管制額度，山友能否一圓挑戰「玉山單攻」夢想？只能靠電腦公開抽籤決定。

玉管處表示，玉山沿線風景優美、空氣清新，山友才不約而同趁中秋連假前來朝聖，但連假過後，申請人數多半在60人以下，因此呼籲民眾最好能分散於平常日前來申請攀登玉山主峰線，不但成行的機率較高，遊憩品質也會有更好的保障。

惟山友攻頂後，總不忘與玉山主峰石碣拍照留下紀念，而且還比創意、比噱頭，如民俗專家廖大乙便帶著神明攻頂合照，最近則有山友po出1張披薩在主峰頂的照片，玉管處特別提醒山友如披薩等食物，若未吃完一定要連同包裝紙袋等垃圾帶下山，切不可隨意遺留或丟棄，畢竟人為的垃圾、廚餘，除了影響自然景觀以外，也易造成野生動物覓食習性改變，違者，將予以開單告發，最高可處3000元罰鍰，不容山友等閒視之。

玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一。（資料照，玉管處提供）

玉山主峰石碣見證山友有無攻頂成功。（玉管處提供）

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