09/01 各報重點新聞一覽

昨日又有59.5萬劑我國自購AZ疫苗，自曼谷運抵台灣。（記者姚介修攝）

2021/09/01 06:10

自由時報

AZ往下打到23歲 BNT預約18-22歲優先

繼昨天自購五十九．五萬劑ＡＺ疫苗到貨後，第一批九十四萬劑ＢＮＴ疫苗定今晚抵台！隨著疫苗到貨，ＡＺ疫苗將加開廿三至廿八歲年輕人預約接種；ＢＮＴ疫苗除十二至十七歲青少年外，也將優先供給十八至廿二歲大學生等年輕族群接種。

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10年一度人口普查// 工作年齡人口首變少 減16.9萬人

行政院主計總處昨公布「人口及住宅普查」報告，受少子化及高齡化影響，去年常住人口二三八三．四萬人，近十年平均年增率降至○．三％，人口成長持續趨緩。其中，六十五歲以上老年人口三六七．一萬人，十年劇增一二二．六萬人，快速進入高齡社會；十五至六十四歲工作年齡人口約減十六．九萬人，歷次普查首度減少；未滿十五歲幼年人口也續減約六十六．八萬人。

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人民評鑑司法官 一年622件0人受懲

輕忽民意？人民直接請求評鑑司法官的「法官法」新制施行一年來，民提評鑑案高達六二二件，為往年收案量三十倍，但結果是全軍覆沒，沒有任何被評鑑的司法官受懲，只有院檢機關自送的三案成立。司法院對此認為，新制僅實施一年，無法宣稱成效不佳。

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聯合報

國防部公布「中共軍力報告書」 指共軍對我威脅甚鉅

國防部昨公布民國一一○年「中共軍力報告書」與「五年兵力整建及施政計畫報告」，首度揭露，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力，對我威脅甚鉅。

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最後登機 最後一班軍機撤離阿富汗

美軍最後一班撤離軍機在阿富汗當地時間八月卅日午夜飛離，結束長達廿年的阿富汗戰爭。美軍離開後，神學士接管喀布爾機場並鳴槍慶祝，準備在近日內成立政府。這場美國最長的戰爭，約兩千五百名美軍陣亡、兩萬人受傷並花掉近兆美元軍費，結果是神學士班師回朝，阿富汗人面臨驚懼的未來、美軍倉皇撤離還遭遇恐攻，堪稱一敗塗地。

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中國時報

最後一班軍機駛離 塔利班隨即接管機場、鳴槍慶祝！結束20年戰爭 美軍撤出阿富汗

8月31日為美軍撤出阿富汗的最後期限，就在期限截止前一分鐘，最後一批美軍搭上運輸機離開喀布爾國際機場，代表著2001年911恐攻事件後，美國在阿富汗展開近20年軍事行動，正式畫下句點。阿富汗塔利班政權成員隨即接管機場、鳴槍慶祝，形容此為歷史性時刻，「我國獲得了完全的獨立和自由。」

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漢光預演出包 F-16機頭吃土 疑失控煞不住衝出跑道 幸無人員傷亡

漢光預演出包！一架空軍F-16戰機昨日在屏北機場演練低空衝場起降，昨晨6時32分降落後，於6時34分滑出跑道末端，戰機機頭直接「吃土」，無人員傷亡，但尷尬過程遭民眾目睹，目擊者驚喊，好險緊跟在後的幻象2000緊急爬升，才避開危險。漢光37號演習前狀況不斷，這是3周內發生第4起操演意外。

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我國常住人口 按年齡統計。

人民直接請求評鑑司法官的「法官法」新制施行一年來，民提評鑑案高達622件，為往年收案量30倍，但沒有任何被評鑑的司法官受懲。（資料照）

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