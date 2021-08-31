屏東大學9/13~9/15實體上課 9/16起遠距教學

屏東大學9月13日依原訂時間開學。（資料照，記者羅欣貞攝）

2021/08/31 19:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學今天（31日）宣布，大一新生9月4日即可入住宿舍，因學生剛從高中畢業，進入全新的求學階段，對於校園環境和學校的整體運作還不熟悉，為了讓高中職端順利接軌大學生活，9月11日的新生始業式仍有必要照常舉行，一方面讓大家認識未來的校園，同時也能直接面對面地認識新同學，與導師互動，了解系所，以及日後的上課方式及相關規定。

屏大校長古源光說，9月13日也依原訂時間開學，新生於9月13日到15日（週一至週三）採實體上課，並為後續遠距上課做準備，緊接著9月18日到9月21日是中秋連假，考量屆時有很多返鄉人潮，9月16日起進行遠距教學，也方便同學提前回家過節。

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10/12後再實體上課

為了把異地移動和接觸感染的風險降至最低，預計在國慶日連假過後，也就是10月12日後，再回學校進行實體上課，屆時視國內疫情狀況，決定是否再延長遠距上課。

校方也說，有關大學生接種疫苗部分，學校已針對全體師生完成造冊，並發文給教育部請求協助，如果有最新的政策指示，學校將全力配合辦理。在此之前，希望符合資格的同學能自行上網登記，踴躍施打疫苗。

此外，學生宿舍及學生餐廳的防疫措施，目前也做好因應準備，包括開學前全面消毒、規劃單一出入口及熱像儀量測體溫、加強公共區域消毒、維持室內及公共區域良好通風等，也要請同學遵照中央流行疫情指揮中心的各項指示，持續落實個人防疫措施，不要鬆懈。

古源光指出，大學4年生涯，是人生旅程中最燦爛的一段，雖然有世紀的疫情籠罩，但學習不限於課堂上，也在日常生活中。此刻疫情的嚴峻考驗，正是全人類所要面對最重要的課題，也因此無論實體或遠距上課，請同學務必把握學習契機，「讓我們攜手齊心，共同防疫，迎向未來的挑戰」。

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