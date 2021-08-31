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    正妹車長「穿制服跳抖音」爆紅卻道歉！台鐵回應了

    台鐵一名女車長下班後在車廂內穿著制服扭腰擺臀跳舞，並拍成影片上傳至「TikTok」平台，意外爆紅後，她卻向大眾道歉認為「造成社會觀感不佳」。（擷取自TikTok）

    台鐵一名女車長下班後在車廂內穿著制服扭腰擺臀跳舞，並拍成影片上傳至「TikTok」平台，意外爆紅後，她卻向大眾道歉認為「造成社會觀感不佳」。（擷取自TikTok）

    2021/08/31 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵一名女車長下班後在車廂內穿著制服扭腰擺臀跳舞，拍成影片上傳「TikTok」平台，意外爆紅後，她卻向大眾道歉，認為自己「造成社會觀感不佳」。對此，台鐵回應，不會有懲處，也不會要女車長下架影片。

    台鐵一名女車長日前發布一段趁著下班在車廂內隨著音樂扭腰擺臀，還一邊剪票的影片，沒想到意外爆紅，網友爭相轉發這段可愛的影片，讓剛加入TikTok不久的她，平台流量從僅30觀看數爆衝至數十萬人觀看，然而，人紅是非多，立刻也有網友留言質疑：「這樣不會被懲處嗎」、「上班這樣好嗎？」

    對此，她留言回覆，原先拍片只是想讓自己和朋友笑一笑，並用另類方式分享她的工作，影片爆紅讓她這個流量本來只有30的抖音新手始料未及。她說，影片初衷只是想要詼諧表達「嘿～搭車乖乖買票喔，不然我要跳來驗票了」。

    她也道歉，雖然影片是下班拍攝，但沒考量到自己穿著制服，會讓人誤以為上班摸魚，場合也不適合這麼活潑，「造成社會觀感不佳，真的很抱歉」。不過，不少網友支持女車長，認為她並沒有做錯，不需要道歉，也指責批評者實在「管太多」。

    綜合媒體報導，台鐵對此回應，目前對於女車長的行為不做任何評論，也不會懲處，或叫她下架影片；女車長也說，主管看到影片後有讓她解釋，並沒有將影片下架，也提醒她要好好註明是下班，只要別讓人誤會就好。

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