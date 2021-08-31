桃園住宅補貼申辦破2萬件 持續向中央爭取全額滿足

桃園市政府住宅發展處指出，租金補貼申辦踴躍，申請件數突破新高，高達2萬2172件，最快明年年1月底核撥。（資料照）

2021/08/31 19:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市110年度住宅補貼申請至今天為止，市府住宅發展處指出，租金補貼申辦踴躍，申請件數突破新高，高達2萬2172件，最快明年年1月底核撥；另購屋貸款利息補貼申請量達2603件、修繕住宅貸款利息補貼申請共396件，桃園市住發處強調，將與中央持續爭取全額滿足。

桃園市住發處住宅服務科長王基政介紹，租金補貼自110年度起採分級補貼制，共分3個級別，每月最高可領5000元租金補貼，第一級為家庭成員2人以上且成員具有低收入戶者、家庭成員3人以上且成員具中低收入戶者，每戶一個月5000元；第二級為非屬第一級及第三級者每戶一個月4000元；第三級為家庭成員1人且未滿40歲未具經濟弱勢者，每戶一個月2400元，各補助12個月。

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至於自購住宅貸款利息補貼貸款最高額度210萬元，貸款年限最高20年；修繕住宅貸款利息補貼則是貸款最高額度為80萬元，貸款年限最高15年，桃園市計畫戶數分別為682戶及287戶，但依以往經驗，只要符合資格均可獲得補貼。

王基政表示，符合資格者最快將可於明年1月底核撥租金補貼，如收到住宅發展處合格公文後，民眾有租賃契約到期或者搬家事實，均需要於3個月內補正，以免資格遭取消影響自身權益。如有其他住宅補貼相關問題，可電洽桃園市住宅發展處：03-3324700轉#5。

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