減少農村「千歲團」 大蒜種植機田間示範吸睛

東勢鄉農會舉辦大蒜種植機田間示範觀摩會，因農村缺工嚴重，吸引許多農民到場觀摩，對機器種植效能感興趣。（記者黃淑莉攝）

2021/08/31 13:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農村人口老化、缺工嚴重，東勢鄉農會與雲林縣青農聯誼會東勢分會舉辦新型大蒜種植機田間示範觀摩會，連續多年以種植機播種的青農蔡福順說，機器種植速度快、省時、省人力、省成本，品質及收益提升。

蔡福順返鄉種植大蒜16年，他說，栽種面積大，每年播種、採收為僱工傷腦筋，幾年前與富國農機資材行合作，嘗試以大蒜種植機播種，今天示範大蒜種植機種植。

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雲林縣府農業處農務發展科長蔡蘭芬表示，雲林蒜頭1年種植面積約4000多公頃，最大的生產成本是蒜種及人力，機械若能順利推廣，對解決季節性缺工有很大幫助。

東勢鄉農會總幹事陳倉富表示，國內農村季節性缺工嚴重，對台灣農業是很大危機，有好的農作沒有人力生產，無法提供給消費者，機械代替人工，有助於解決農村缺工。

陳倉富說，機械種植、採收可節省人力、時間及降低成本，甚至提升收益，農業要進步這是未來趨勢，農會站推廣教育立場努力宣導，也希望農政單位能配合及鼓勵。

陳倉富說，種植機相較人工1公頃可省下2萬5000元成本，且不用擔心找不到工人，機器種間、行距固定，在田間管理可降低用藥、施肥，提升品質及收益。

到場觀摩的蒜農說，現在人工難找且良莠不齊，1天每人工資約需1200至1400元，經常有錢還僱不到工，每年到蒜頭種植、採收期都為找工人傷腦筋，今天看到蒜頭種植機還有聽別人經驗分享，可解決人工問題、節省成本，會考慮以機器代耕。

大蒜種植需要大量人工。（記者黃淑莉攝）

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