本土新增病例如何歸零？ 陳建仁向澳洲媒體點出4大關鍵

前副總統陳建仁接受澳媒專訪，談到台灣如何在三級警戒後的100多天讓本土病例歸零，他點4大關鍵，分別是透過中央與地方政府的合作、國民確實遵行防疫準則、非醫療介入以及接種疫苗。（資料照）

2021/08/30 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，前副總統、中研院士陳建仁接受澳洲媒體專訪，談到台灣如何在三級警戒後才滿100天不久本土病例就能單日零新增，他點出4大關鍵，分別是透過中央與地方政府合作、國民確實遵行防疫準則、非醫療介入、接種疫苗。

陳建仁今（30日）在臉書以「台灣與澳洲COVID-19疫情比較分析」為題發文，表示26日下他接受了澳洲ABC電視台的專訪，談到台灣如何在「五月中旬展開三級警戒之後的100多天」，讓本土確診病例回到「加零」？

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陳建仁說，台灣透過中央與地方政府的合作、國民確實遵行防疫準則、非醫療介入（non-pharmaceutical intervention, NPI）與接種疫苗等方式，使得每日確診病例數很快從五百多例，逐步下降至三百例、一百多例、十多例到個位數，再一次展現台灣防疫措施的迅速、確實、有效！

陳建仁引用牛津大學馬丁學院「Our World in Data」的數據，比較台灣與澳洲的武漢肺炎疫情發展，「兩國在2020年的防疫表現上，都屬於全球的模範生」；若比較台灣與澳洲確診的每百萬人口7日滾動發生率與累積發生率，台灣從2020年1月各國陸續爆發疫情以來一直維持低發生率，直到今年5月，因為Alpha變異株入侵，爆發一波流行，造成1萬4000多病例、800多死；澳洲在2020年春、夏兩季爆發過流行之後，也保持相當低的發生率，直到最近因Delta變異株入侵而爆發新一波流行。

陳建仁比較兩國的武肺有效複製率（Rt），澳洲在去年爆發兩波流行期間的有效複製率都大於2，台灣一直維持較低的有效複製率，直到今年5月有效複製率才超過2；澳洲目前的有效複製率維持在1.5上下，台灣則早已下降至1.0以下。

陳建仁說，比較台、澳兩國的日常生活管制指標（stringency index），在這2年的流行期間，台灣一直保持偏低的管制指標，國民正常上班上學，直到今年5月中旬宣布3級警戒，管制指標才大幅上升；澳洲從去年3月開始，一直維持較嚴格的日常生活管制指標，最近因為Delta變異株的入侵，管制更加嚴格。

陳建仁提及，兩國的疫苗接種覆蓋率，直到8月25日，澳洲的覆蓋率是44%，台灣是41%，都需要再大幅提升。兩國透過邊境管制和非醫療介入（NPI）措施，使兩國的武漢肺炎發生率和死亡率，在全球排名都屬偏低；「兩國除了要繼續維持良好的防疫措施，更應該普及疫苗接種、提升覆蓋率，才能真正免除COVID-19病毒的進一步危害」。

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